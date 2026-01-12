В Пскове завершили реставрацию доходного дома на Октябрьском проспекте

Сотрудники министерства культурного наследия Псковской области осуществили приемку работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный», XIX века, расположенного на Октябрьском проспекте, 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство культурного наследия Псковской области

Разработчиком проектной документации выступал ООО «ПромЖилСтрой» (Псков), заказчиком работ ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт». Работы на объекте проводились подрядной организацией ООО «Августина» (Псков).

Во время реставрации Доходного дома провели демонтаж всех блоков кондиционеров, инженерных сетей, подведенных к демонтируемым блокам кондиционеров и новой, отдельно стоящей от фасада (со стороны двора), металлической конструкции и установка в нее новых блоков кондиционеров. Также был проведён ремонт локальных участков штукатурного слоя, крыльца входной группы и балкона. Установили утраченные декоративные элементы - кронштейны и растительного орнамента для барельефа и водосточные трубы из оцинкованного плоского листа на прежнее место. Окрасили фасады.

Все работы выполнены в срок в соответствии с разработанной проектной документацией и приняты министерством.

Трехэтажный дом №4, стоящий в самом начале Октябрьского проспекта, это памятник архитектуры и объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой доходный Викенгейзера».

Построен дом был в 1879 году на собственные средства Георга Викенгейзера. Предприимчивому купцу I гильдии принадлежал и этот земельный участок в начале улицы Сергиевской, а также кирпичный и лесопильный завод и несколько домовладений.

Расположение этого дома во второй половине XIX века было очень удачным, если не сказать ключевым. Новый дом Викенгейзера был построен на своеобразной границе между торгом и солидной деловой частью города. Перед Кремлем простиралась Торговая площадь, где находились: крытый рынок и открытые торговые ряды. На некотором отдалении от Кремля, напротив городской Управы, шумел толкучий рынок, напротив Присутственных мест – оптовый.

Далее по Сергиевской располагались банки и конторы, начиналась улица Великолуцкая на которой размещались самые важные губернские учреждения и дома дворянства.

Георг Викенгейзер явно учел эти особенности, поэтому было возведено трехэтажное здание с театральным залом и флигелем, который предполагалось использовать как жилое и доходное. Здесь поселился хозяин с семьей, а часть помещений сдавались под лавки и магазины.