 
Общество

Псковский филиал Университета ФСИН посетили абитуриенты

0

Старшеклассники средних общеобразовательных организаций Пскова стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России 

В ходе мероприятия будущие абитуриенты и их родители узнали об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в образовательные организации ФСИН России в 2026 году.

Для гостей провели экскурсию по территории Псковского филиала университета, в ходе которой они увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию и просмотрев видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026