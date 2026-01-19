Псковский филиал Университета ФСИН посетили абитуриенты

Старшеклассники средних общеобразовательных организаций Пскова стали участниками дня открытых дверей, который состоялся в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

В ходе мероприятия будущие абитуриенты и их родители узнали об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в образовательные организации ФСИН России в 2026 году.

Для гостей провели экскурсию по территории Псковского филиала университета, в ходе которой они увидели спортивный зал, столовую и общежития, а также учебные аудитории.

Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию и просмотрев видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.