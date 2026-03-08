Антон Мороз: Женщины дарят миру новую жизнь и согревают нас любовью

Женщины дарят миру новую жизнь и согревают всех любовью и заботой. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале, поздравляя женщин с Международным женским днем.

«Милые женщины! От души поздравляю вас с днем весны, гармонии, красоты – Международным женским днем! Наши мамы, бабушки, сестры, супруги, подруги, коллеги – любимые, яркие, сильные, нежные! Вы дарите миру новую жизнь, согреваете нас любовью и заботой, приносите красоту, доброту, гармонию! В этот замечательный день желаю вам любви и тепла, счастья, как можно больше позитивных эмоций, улыбок и весеннего настроения! Любите и будьте любимы! С праздником!» - отметил Антон Мороз.

Напомним, сегодня во всем мире отмечается Международный женский день.