 
Общество

Антон Мороз: Женщины дарят миру новую жизнь и согревают нас любовью

0

Женщины дарят миру новую жизнь и согревают всех любовью и заботой. Такое мнение озвучил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале, поздравляя женщин с Международным женским днем.

«Милые женщины! От души поздравляю вас с днем весны, гармонии, красоты – Международным женским днем! Наши мамы, бабушки, сестры, супруги, подруги, коллеги – любимые, яркие, сильные, нежные! Вы дарите миру новую жизнь, согреваете нас любовью и заботой, приносите красоту, доброту, гармонию! В этот замечательный день желаю вам любви и тепла, счастья, как можно больше позитивных эмоций, улыбок и весеннего настроения! Любите и будьте любимы! С праздником!» - отметил Антон Мороз.

Напомним, сегодня во всем мире отмечается Международный женский день.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026