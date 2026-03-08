Оксана Филиппова: Благодаря женщинам, вечные ценности остаются незыблемыми

Благодаря женщинам такие незыблемые ценности, как любовь и материнство, остаются вечными. Такими словами поздравила с Международным женским днем глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

«Дорогие женщины! От всего сердца рада поздравить вас с первым весенним праздником - днем 8 Марта! Меняются времена, приходят новые поколения, но именно благодаря женщине незыблемыми остаются вечные ценности: любовь, материнство, доброта и забота. Как много в условиях нынешнего времени держится на женских плечах! Дом, дети, работа - в безграничном женском сердце находится место каждому, ведь женщина - это основа и энергия жизни. И при этом, при все возрастающих профессиональных нагрузках, требованиях к профессиям, в водовороте домашних дел, женщины продолжают оставаться женственными и обаятельными, заботливыми матерями и любящими супругами, хранительницами домашнего очага! Милые женщины! Желаю вам радости во всем, и прежде всего в семье, в детях и внуках! Пусть каждый ваш день будет наполнен хорошим самочувствием и спокойствием за своих родных! Солнечного настроения, красивых комплиментов, волшебных пожеланий и ярких букетов, радующих вас! Пусть сердца дышат весной!» - сообщила Оксана Филиппова.