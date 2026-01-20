Таймлапс полярного сияния сняли в Великолукском районе. ВИДЕО

Завораживающий таймлапс полярного сияния в Великолукском районе опубликован в Telegtam-канале «Метеодневник».

Видео здесь и далее: Дмитрий Онюшкин / «Метеодневник» / Telegram-канал

В ночь на 20 января жители ряда южных регионов России и некоторых стран Европы стали свидетелями редкого природного феномена — северного сияния. За погодным чудом можно было наблюдать на территории Псковской области.

Напомним, в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений.

Вслед за протонами к Земле пришел и выброс солнечной плазмы. Возникшая геомагнитная буря создала условия для наблюдения полярных сияний