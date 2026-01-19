На Землю обрушилась рекордная за 20 лет волна солнечной радиации: начался шторм уровня S4

В окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Изображения здесь и далее: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

Вечером 19 января показатель превысил отметку в 37 000 единиц. Уровень опасности, установленный для выдачи предупреждений (10 единиц), был превышен почти в 4 000 раз выше уровня, с которого объявляется опасность для космической техники.

«Причина столь высоких энергий протонов не вполне понятна. Есть вероятность, что скорость выброса плазмы, которая и так, как ожидается, в момент удара по Земле превысит гигантские 1 100 километров в секунду, является недооцененной, и выброс является еще более скоростным. В целом, на фоне общей низкой активности Солнца, событие абсолютно необъяснимое, выглядящее на данный момент как результат исключительно редкого стечения обстоятельств», — отметили в лаборатории.

Что это значит и чем грозит

Для жителей Земли опасности нет. Энергичные частицы от Солнца даже на текущих рекордных уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключающих их проникновение к поверхности планеты. Последнее, в случае реализации такого сценария, безусловно привело бы к крайней опасности для биосферы.

При изготовлении электронных систем космических аппаратов, подвергающихся в настоящий момент исключительной нагрузке, используется специальная радиационно-стойкая электроника, которая, в случае ее соответствия кондициям, должна обеспечивать работоспособность спутников даже при текущих уровнях радиации, при условии, что эти уровни достигаются на короткие времена, не превышающие нескольких часов, в крайнем случае суток.

В соответствии с определением радиационного шторма уровня S4, данного NOAA, при его возникновении могут формироваться следующие риски:

Биологические факторы: Неизбежная радиационная опасность для астронавтов во время выхода в открытый космос. Пассажиры и экипажи высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах могут подвергаться радиационному риску.

Неизбежная радиационная опасность для астронавтов во время выхода в открытый космос. Пассажиры и экипажи высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах могут подвергаться радиационному риску. Работа спутников: Возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений. Проблемы со звездными трекерами могут вызывать проблемы с ориентацией, а эффективность солнечных панелей может снижаться.

Возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений. Проблемы со звездными трекерами могут вызывать проблемы с ориентацией, а эффективность солнечных панелей может снижаться. Другие системы: Вероятны перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации в течение нескольких дней.

Удар плазмы и начало магнитной бури

Вслед за протонами к Земле пришел и сам выброс солнечной плазмы. По предварительным данным, его скорость в момент удара могла достигать 1 700 километров в секунду.

В ближайшее время, по прогнозам ученых, начнется геомагнитная буря тяжелого уровня G4, что создает условия для наблюдения полярных сияний.