 
Общество

На следующем заседании по делу о взятке в виде автомобиля собираются допросить Грацкого

0

Суд 26 января начал рассматривать уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, которую обвиняют в даче взятки в виде автомобиля бывшему заместителю главы администрации города, экс-начальнику управления городского хозяйства Александру Грацкому за совершение заведомо незаконных действий (часть 5 статьи 291 УК РФ), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Следующее заседание по делу состоится 18 февраля в 11:00, на нем планируют допросить Грацкого в качестве свидетеля. 

Смотрите также

Сериал «Дело Грацкого»: Эпизод на 10 миллионов

1

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки EXEED стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Организация ООО «СДМ Проект» известна в Пскове причастностью к ряду крупных дорожных строек последних лет. Среди них - проекты реконструкции улиц Леона Поземского, Кузбасской Дивизии, перекрестков Фабрициуса - Гражданская, Инженерная - Индустриальная.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026