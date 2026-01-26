На следующем заседании по делу о взятке в виде автомобиля собираются допросить Грацкого

Суд 26 января начал рассматривать уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, которую обвиняют в даче взятки в виде автомобиля бывшему заместителю главы администрации города, экс-начальнику управления городского хозяйства Александру Грацкому за совершение заведомо незаконных действий (часть 5 статьи 291 УК РФ), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Следующее заседание по делу состоится 18 февраля в 11:00, на нем планируют допросить Грацкого в качестве свидетеля.

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки EXEED стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Организация ООО «СДМ Проект» известна в Пскове причастностью к ряду крупных дорожных строек последних лет. Среди них - проекты реконструкции улиц Леона Поземского, Кузбасской Дивизии, перекрестков Фабрициуса - Гражданская, Инженерная - Индустриальная.