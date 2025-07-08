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Дело подозреваемой в даче взятки Грацкому бизнесвумен рассмотрит суд

Суд принял к рассмотрению уголовное дело в отношении директора компании-проектировщика «СтройДорМост Проект» Елены Трошковой, данная информация опубликована на сайте Псковского городского суда.

По информации Псковской Ленты Новостей, Елена Трошкова дала взятку экс-заместителю главы администрации города Пскова Александру Грацкому в виде автомобиля EXEED стоимостью 5,8 млн рублей.

На директора возбуждено дело по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). Ей грозит до 15 лет лишения свободы без учета отягчающих обстоятельств.

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Напомним, по совокупности двух преступлений Александру Грацкому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.