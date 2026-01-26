 
Льготные тарифы для пенсионеров и молодежи отменили в псковских «Ласточках»

С 1 января 2026 года в пригородных поездах «Ласточка» (800-й нумерации) тарифные планы Senior, Junior и «Больше пространства» (ранее Single) более не применяются, сообщили Псковской Ленте Новостей в РЖД.

«Эти правила устанавливает перевозчик и оставляет за собой право менять тарифы», - пояснили в техподдержке РЖД. 

Поезда 800-й нумерации курсируют между Санкт-Петербургом и Псковом ежедневно, а также между Псковом и Петрозаводском каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Тариф Senior предполагал скидку в 30% пассажирам, достигшим возраста 60 лет. Тариф Junior также делал скидку на билет в 30% и был доступен пассажирам в возрасте от 10 до 21 года (включая день 21-летия).

