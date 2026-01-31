 
Специалист назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям

Вакцинация от пяти заболеваний способна продлить жизнь пожилых людей, которые в силу возраста подвержены опасности инфекций, сказал заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.

«Есть абсолютно точно заболевания (от которых необходима вакцина – ред.): это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюсинфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая – вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины – носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно», – сказал Александр Румянцев.

Вакцинацию необходимо начинать в 60-65-летнем возрасте, считает академик. По его словам, инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с осложнениями у людей преклонного возраста, часто приводящих к летальному исходу, пишет РИА Новости.

«Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей пожилого возраста», — сказал академик.

Предложения ученых о вакцинации пожилых людей сейчас находятся в Госдуме, сказал академик.

