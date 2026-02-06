В Пскове освятили памятный знак погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. ФОТО

Чин освящения памятного знака «Погибшим военнослужащим и сотрудникам Росгвардии при исполнении воинского и служебного долга» состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области 6 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие руководители управления Росгвардии по Псковской области, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, представитель военно‑мемориальной компании Алексей Фалев, личный состав управления, сотрудники правительства Псковской области.

Чин освящения провёл настоятель храма Николая Чудотворца иерей отец Павел. В ходе богослужения прозвучали молитвы об упокоении душ погибших военнослужащих и сотрудников и о здравии тех, кто несёт службу сегодня.

Памятный знак — это символ благодарности и вечной памяти героям, отдавшим жизни ради безопасности граждан. Отмечается, что его установка и освящение имеют большое значение для сохранения исторической памяти, воспитания молодёжи на примерах мужества и самоотверженности, укрепления традиции почитания подвига защитников Отечества.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятному знаку цветы.

Мероприятие приурочено к 10-летию Росгвардии, которое отмечается в этом году.