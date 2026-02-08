В Пскове сотрудники Госавтоинспекции поздравили ветерана службы с 90-летним юбилеем

Псковские полицейские поздравили с 90-летием ветерана службы ГАИ Алексея Николаева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Алексей Николаев родом из Стругокрасненского района. После окончания Саратовского военного училища вернулся в родной край на должность старшего инспектора дорожного надзора.

«На заслуженный отдых капитан милиции ушел, когда за плечами уже было почти 40 лет выслуги, а если быть точным, то 39 лет 3 месяца и 27 дней работы в одной и любимой службе ГАИ, обеспечивая безопасность на дорогах. На первом плане у Алексея Николаева всегда была работа, любимое дело, которому он посвятил всю свою жизнь», - сообщили в УМВД.

Также в ведомстве отметили, что юбиляр был тронут вниманием со стороны молодого поколения дорожных полицейских, поблагодарил их за заботу и теплые поздравления, пожелав им здоровья и успехов на службе.