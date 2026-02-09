«Дневной дозор»: Провинциальная наука – есть ли перспективы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Провинциальная наука – есть ли перспективы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение сгенерировано нейросетью

Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Это праздник исследователей, академиков и студентов, которые вносят вклад в научно-технологическое развитие страны.

С начала 19-го века и до конца 1990-х годов наша страна являлась одним из научных центров мира, во многом от российского научного прогресса зависело и развитие нашего государства.

Россия гордится своими великими учеными: Михаилом Ломоносовым, Дмитрием Менделеевым, Иваном Павловым и многими другими светилами науки мирового значения. А современная российская наука, как это декларируют власти, сфокусирована на обеспечении технологического суверенитета страны через импортозамещение, создание собственной критической инфраструктуры (информационных технологий и АПК) и связь исследований с промышленным спросом. Ключевые цели научно-исследовательской работы включают развитие национальной цифровой среды, обеспечение независимости от иностранных чипов и ПО, а также подготовку кадров для создания высокотехнологичной продукции. Значительная часть этой исследовательской работы сосредоточена в крупных городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Существует и список из полутора десятков официальных наукоградов России. Это нередко не очень крупные города, такие, например, как Мичуринск, Реутов, Троицк. Но Пскова в этом списке нет.

А есть ли в нашем регионе «Ломоносовы» наших дней? Созданы ли в Псковской области условия для научных исследований и разработок? Есть ли перспективы у провинциальной науки? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, кандидат экономических наук Александр Козловский убежден, что будущее у региональной науки есть, и для ее развития делается многое. Псковское региональное отделение Союза машиностроителей ежегодно организует конкурс для изобретателей и рационализаторов, о сути и целях которого подробно рассказал Александр Козловский.

«Конкурс рационализаторов и изобретателей, который проходит ежегодно, привлекает все больше и больше внимания со стороны не только учащихся и обучающихся в институтах, в университетах, преподавателей институтов и университетов, но, конечно, основное количество — это люди, которые связаны с реальным сектором экономики. Следовательно, цель этого конкурса — достигнута. Мы привлекли внимание. Мы показали гражданам, что у нас в регионе к изобретательству и рационализаторству есть определённый интерес. Есть очень много детей, которые хотят посвятить свою жизнь этому направлению. И у нас существуют классы в учебных заведениях, которые специально усиленно готовят ребят, чтобы они в последующем получили инженерные профессии. И это здорово. Я надеюсь, что после окончания институтов, университетов, они вернутся на предприятия нашего региона и будут успешно там работать. Кто-то технологом, кто-то конструктором, будут заниматься изобретениями, прикладной наукой. Потому что фундаментальная наука нужна, и вопросов здесь нет. Результаты исследований мы видим уже после того, как предприятия использовали эти данные фундаментальной науки в своих исследованиях, своих изобретениях. И отсюда мы получаем современные телефоны, телевизоры, автомобили. У нас в регионе есть много интересных предприятий, которые поставляют свою продукцию на федеральном уровне, за рубеж, и она пользуется спросом и успехом. И как раз благодаря тем людям и тем изобретателям, которые там работают».

Врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев привел примеры научных достижений в области химико-биологических и медицинских исследований, которых в минувшем году добились в ПсковГУ. Эти исследования доказывают, что и у провинциальной науки перспективы есть.

«Нам удалось сформировать научно-исследовательский центр химико-биологических и медицинских исследований. Оборудование было закуплено при поддержке властей Псковской области, министерства науки и высшего образования, это была целевая субсидия на приобретение высокопроизводительного секвенатора и ускорителя биоинформатического анализа. Оборудование мы докупили в 2025 году, и с 2023 по 2024 оно тоже приобреталось. Интересное оборудование для того, чтобы проводить исследования молекулярно-генетических механизмов, развития и старения клеток и возникновения опухолей. До этого на территории региона отсутствовали такого рода лаборатории в области молекулярной генетики. Помимо решения фундаментальных задач, на базе лаборатории планируется проведение медицинских исследований для региона, в том числе и связанных с лечением онкологических заболеваний, что важно в текущей ситуации, и тестирование генетических патологий. Мы не можем говорить о том, что завтра это послужит базой для того, чтобы мы получили учёных такого серьёзного уровня. Но, естественно, это работа вдолгую. Мы надеемся на то, что помимо гуманитаристики у нас в ближайшее время разовьются такие школы, связанные с естественно-научным направлением исследований».

Проректор по инновационной деятельности Псковского государственного университета Екатерина Гончарова рассказала, какие работы выполняются в рамках передовой инженерной школы, и о развитии центра робототехники в ПсковГУ.

«Хочу поздравить всех с прошедшим Днём науки и поделиться своим мнением, что наука — это неотъемлемая часть нашей жизни. Наука всегда будет с нами, в любом возрасте - не только в качестве ищущих молодых исследователей, но и уже в качестве опытных сложившихся коллективов, которые продолжают развивать те наработки, которые нам оставили как наши предшествующие поколения, так и наши сотрудники Псковского государственного университета, продолжая хорошие практики политехнического института. Прямо сейчас выполняются опытно-конструкторские работы по разработке трех моделей асинхронных двигателей для станков с ЧПУ на базе передовой инженерной школы Псковского государственного университета. Также активно развивается центр робототехники, а его исследователи пишут свои диссертации. А наш центр коммерциализации поддерживает наших учёных, помогаем выявлять, оформлять и регистрировать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности».

Как рассказал исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, доктор исторических наук Александр Седунов, в послевоенные годы Псковский педагогический институт привлекал большое количество исследователей и ученых. По его словам, в те годы на территории области возникло несколько филиалов научно-исследовательских институтов в области сельского, рыбного хозяйства, аграрной сферы, что имело для региона большое значение. Что касается перспектив региональной науки в наши дни, то Александр Седунов убежден, что они есть, и рассказал о тех научных достижениях, которые реализованы в Псковской области в последние годы.

«Тот потенциал, который был, и сегодня продолжает существовать в различных направлениях. Хочу отметить, что в университете прекрасная филологическая школа, и очень многие исследователи русской филологии, исследователи в области русского языка, в области русской культуры продолжают эту работу. Конечно же, перспективы в области исторических исследований также есть. У нас сохранились многие архивные материалы и в Великих Луках, и в городе Пскове, сегодня есть разнообразные темы для работы. Хочу отметить, что и физико-математическая школа, связанная с изучением естественно-научных работ, всегда тоже развивалась в Пскове, и сегодня многие ученики работают в университете и продолжают научные направления в области биологии, физики. Это тоже очень важно. Сейчас одно из магистральных и стратегически важных (направлений - ред.) — региональные аспекты, связанные с демографией, с экономической географией. Псковский регионологический журнал тоже очень важен. Конечно, хотелось бы, чтобы появился ещё и журнал, связанный с гуманитарными науками, с гуманитарными исследованиями, но я думаю, что это дело ближайшего будущего. Давайте хотя бы вспомним археологическую школу, которая сложилась и отлично действует сегодня, показывает прекрасные результаты не только по раскопкам в городе Пскове, но и по охвату на Северо-Западе она известна. Известны люди, которые её начинали, создавали, которыми сегодня она представлена. Я убеждён в том, что перспективы, конечно же, существуют. Убеждён, что необходимо это всё скрупулёзно, очень методично собирать, объединять, поддерживать, прежде всего, и опытных людей, которые сегодня есть, которые сегодня работают, поддерживать и молодых людей, чтобы они туда приходили. Поддерживать их начинания как с точки зрения академической науки, так и с точки зрения исследований прикладного характера, которые тоже сегодня чрезвычайно востребованы и в экономике нашего региона».

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, кандидат исторических наук Дмитрий Белюков рассказал о научных достижениях в сфере исследования истории спорта, ярким примером которых стали результаты состоявшейся на днях 37-й Олимпийской научной сессии, на которой два студента великолукской академии представляли наш регион и заняли 3-е места. Дмитрий Белюков также поделился мыслями о том, есть ли перспективы у провинциальной науки.

«Наука — это не то пространство, которое может привлечь всех. Это удел далеко не многих. Это специфическая сфера деятельности, она требует определённых качеств. Такие люди всегда были, есть и будут. Конечно, у нас регион относительно небольшой, мы испытываем кадровый голод и дефицит во всех сферах. Наука не исключение, но, поверьте мне, если есть один заинтересованный специалист и небольшая команда из 3–5 человек, если они горят каким-то делом и готовы этим заниматься, то они могут дать фору и целым институтам, которые имеют хорошее финансирование и теряют бдительность. Поэтому дело в том, горят люди этим или нет. Являются ли они в хорошем смысле слова фанатиками своего дела или не являются. Понятно, что мы не можем составить конкуренцию крупным научным центрам, но и в провинции, и в региональном масштабе рождаются замечательные идеи, которые в дальнейшем могут получить своё развитие и на всероссийском, и на международном уровне».

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов убежден, что, несомненно, будущее у российской науки есть, в том числе и у региональной. По его словам, чтобы добиться успехов в науке, необязательно жить в столице, необходимо стремиться к поставленной цели и добиваться результата. Также Валерий Гарбузов указал на те проблемы, которые негативно влияют на научный прогресс и на желание людей посвящать себя науке.

«Наука в нашей стране сосредоточена не только в Москве, хотя, конечно, главный научный центр — это Российская академия наук, но у неё же есть региональные отделения на Дальнем Востоке, на Урале, в Петербурге, в других регионах. Это разветвлённая структура. И в университетах наука развивается, особенно в крупных региональных центрах: Новосибирск, Томск, Омск. Если есть желание, стремление и оно неостановимо, то можно строить свою судьбу и не в столице. Перспективы есть, и, конечно, наука, несмотря ни на что, всегда развивалась в нашей стране. В девяностые годы было нелегко, и сейчас тоже есть трудности. Но главная проблема — нехватка средств на науку. Если посмотреть на зарплаты учёных, на зарплаты университетских профессоров, особенно в региональных центрах, то они же очень невелики, маленькие. Как правило, учёные не ставят это на первый план, но государство должно выдвигать этот вопрос, эту проблему в качестве первостепенной. За многие десятилетия мы привыкли, что учёные, профессора будут работать и так, и за ту плату, которая им платится сегодня. Конечно, несомненно, её надо повышать, и повышать из средств государственного финансирования. Базовая зарплата должна быть достойной, и это позволит реализовывать все таланты и способности нашей учёной братии».

В сегодняшней программе о том, есть ли перспективы у провинциальной науки, большая часть наших экспертов ответила утвердительно. По их словам, для развития региональной науки власти прикладывают много усилий, что не может не приносить свои плоды. Некоторые наши собеседники отметили и то, что даже кадровый дефицит в научной сфере не является преградой для свершения новых научных достижений. Однако прозвучали сегодня и слова о том, что проблемы в развитии науки в стране все-таки есть, и касается это не только регионального уровня — это недофинансированность научной сферы в целом. Низкие зарплаты не привлекают ученых, тем более молодых, отдаваться науке без остатка, что и вызывает тот самый кадровый голод. И несмотря на то, что сейчас с учетом нехватки научных специалистов наука развивается, долго на энтузиазме преданных своему делу людей это продолжаться не может.

Александра Братчикова