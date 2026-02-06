Великолучанки забрали две «бронзы» на Олимпийской научной сессии

Представительницы Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в условиях жесткой конкуренции показали достойный результат на XXXVIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)» и обе заняли третье место в двух номинациях. Об этом сообщил декан ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Участие в финальном туре научного форума приняли 36 участников из 14 регионов России.

Екатерина Плотникова представила доклад «Олимпийский календарь» как форма популяризации знаний об олимпийском движении» и решением жюри заняла 3-е место среди студентов.

Юлия Смирнова выступила с докладом «Организационно-методические основы просветительской акции "Олимпийский диктант"» и была удостоена 3-го места среди молодых ученых.

«Как научный руководитель обоих докладов, поздравляю наших участников с успешным выступлением! Благодарю организаторов за проведение научного форума на высоком уровне, создание условий для профессиональных контактов и дружеского общения», - отметил Дмитрий Белюков.

Напомним, сессия ежегодно проходит в Москве на базе Российского университета спорта (ГЦОЛИФК) при поддержке Олимпийского комитета России и Центральной олимпийской академии.

Добавим, пятый «Олимпийский диктант» пройдёт в 2026 году при поддержке Олимпийского комитета России. Предыдущие четыре года онлайн-площадкой для «Олимпийского диктанта» выступала Псковская Лента Новостей.