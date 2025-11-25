Общество

Технологические инновации представили псковские изобретатели на региональном конкурсе

Финал пятого регионального конкурса изобретателей и рационализаторов проходит в Пскове. Защита проектов состоялась на площадке Передовой инженерной школы Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Жюри, в которое вошли представители промышленности, бизнеса, науки, власти и общественности, возглавил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. Кроме того, в качестве экспертов и почётных гостей финал конкурса посетили вице-спикеры Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, депутаты Андрей Михайлов, Елена Лунгу, Владимир Кузь.

Торжественное открытие юбилейного мероприятия началось с видеообращения председателя центрального совета всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, депутата Государственной Думы РФ Владимира Кононова, который сказал о нацеленности современной России на достижение технологического лидерства, создании эффективной системы взаимодействия между наукой и производством и возрождении мощного движения изобретателей и рационализаторов.

Также по видео-конференц-связи конкурсантов приветствовал руководитель региональной организации ВОИР, депутат Госдумы Александр Козловский. По его словам, на старте проекта стояла задача создать площадку, где люди, влюблённые в технику, науку и инновации, смогут представлять свои идеи. И это удалось сделать – в этом году на региональный конкурс подано рекордное количество заявок.

Работы представлены в шести номинациях и двух возрастных группах – изобретатели старше 18 лет и «юные Кулибины». Направленность рационализаторских идей самая разная: от интеллектуальной системы управления беспилотным летательным аппаратом на основе нейросети до щетки колпачка для чистки зубов с прямой подачей пасты. В новой номинации «Социальное изобретение или социально значимый проект» представлены проект реабилитации участников СВО и разработанный в детском технопарке «Кванториум Псков» проект «Техногорье», соединяющий современные технологии с древней архитектурой Снетогорского монастыря.

Делясь первыми впечатлениями, председатель жюри Андрей Козлов признался, что его впечатлил талант и энтузиазм местных рационализаторов.

«Это уникальные люди, которые воплощают свои инновационные идеи не для того, чтобы заявить о себе, а для того, чтобы их изобретения улучшали жизнь людей и приносили пользу – на производстве, в медицине, в самых разных сферах. Это очень ценно и важно. По сути, в этом сочетании креативной мысли и практического применения и заключается основной смысл любого изобретения», — сказал парламентарий.

Имена победителей пятого регионального конкурса изобретателей и рационализаторов будут названы по завершении защиты проектов.