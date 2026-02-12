 
Общество

В Псковской области ввели новые обследования на диспансеризации

0

В медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своих соцсетях.

Так, для диагностики болезней системы кровообращения теперь проводят анализ на липопротеин (а) — однократно для пациентов в возрасте 18-40 лет, что помогает оценить риск инфаркта и инсульта. Кроме того, введён липидный профиль (анализ жиров в крови): для пациентов в возрасте 18-39 лет — раз в 6 лет, а для пациентов от 40 лет — раз в 3 года. Это позволяет выявить повышенный холестерин и предупредить атеросклероз.

Для профилактики онкозаболеваний женщины в возрасте 21-49 лет могут раз в пять лет проходить анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), а мужчины от 45 лет — анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген).

Также в рамках диспансеризации доступен скрининг на гепатиты, включая гепатит С: его можно проходить с 25 лет раз в 10 лет.

По итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 156 тысяч жителей Псковской области. Чаще всего врачи выявляли болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения и сахарный диабет. При этом почти у каждого второго пациента обнаружили либо сами болезни системы кровообращения, либо факторы риска их развития.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, в ФАПах, а для жителей отдалённых населённых пунктов организованы выезды передвижных медицинских комплексов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026