В Псковской области ввели новые обследования на диспансеризации

В медучреждениях Псковской области расширили программу диспансеризации — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в базовый скрининг добавили ряд важных исследований, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своих соцсетях.

Так, для диагностики болезней системы кровообращения теперь проводят анализ на липопротеин (а) — однократно для пациентов в возрасте 18-40 лет, что помогает оценить риск инфаркта и инсульта. Кроме того, введён липидный профиль (анализ жиров в крови): для пациентов в возрасте 18-39 лет — раз в 6 лет, а для пациентов от 40 лет — раз в 3 года. Это позволяет выявить повышенный холестерин и предупредить атеросклероз.

Для профилактики онкозаболеваний женщины в возрасте 21-49 лет могут раз в пять лет проходить анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), а мужчины от 45 лет — анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген).

Также в рамках диспансеризации доступен скрининг на гепатиты, включая гепатит С: его можно проходить с 25 лет раз в 10 лет.

По итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 156 тысяч жителей Псковской области. Чаще всего врачи выявляли болезни системы кровообращения, заболевания органов пищеварения и сахарный диабет. При этом почти у каждого второго пациента обнаружили либо сами болезни системы кровообращения, либо факторы риска их развития.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, в ФАПах, а для жителей отдалённых населённых пунктов организованы выезды передвижных медицинских комплексов.