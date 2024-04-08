Общество

Диспансеризация: забота о здоровье или «для галочки»?

Звонки и смс с приглашением на диспансеризацию становятся уже привычным делом. Небольшой перечень обследований, но все они бесплатные, точнее - по полису ОМС. Причем, обещают записать в любое удобное время - только приходи. Поэтому возникает логичный вопрос: кому это надо больше - медучреждению или пациенту?

Как проходит диспансеризация в псковских поликлиниках, есть ли польза от нее, и что это на самом деле - забота о нашем здоровье или очередное мероприятие «для галочки», разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Сама идея ежегодного «техосмотра» неплохая. Если любой механизм может работать со сбоями и систематически нуждается в контрольных мероприятиях, то что говорить о такой сложной системе, как человеческий организм?! Многие патологии развиваются медленно и на ранних стадиях почти не дают о себе знать, но банальный анализ крови или рентгенологическое исследование может показать отклонения от нормы. А, как известно, ранняя диагностика даже онкологических заболеваний - это шанс на полное выздоровление и долгую жизнь.

Бесплатный чек-ап

Разделают ли это мнение псковичи? Небольшой опрос в ВК-сообществе нашего издания показал, что сторонников и противников этого обследования примерно поровну. Ежегодно проходят диспансеризацию только 29% респондентов, еще 13% и 6% соглашаются на профилактический осмотр по рекомендации работодателя или лечащего врача.

При этом, 23% проходили диспансеризацию, но остались недовольны результатом («проходил(а) один раз - не вижу смысла проходить еще»), и 20% опрошенных «не проходили и не планируют». Оставшиеся 10% вроде не против пройти диспансеризацию, но пока до поликлиники так и не добрались («не проходил, но планирую пройти»).

В то же время врачи отмечают рост желающих сделать комплексное обследование организма. По словам и.о. главного врача Псковской городской поликлиники Екатерины Астафьевой, диспансеризацию ежедневно проходит около 400-500 псковичей.

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика. Люди уже привыкают к слову «диспансеризация» и более охотно проходят данные обследования для выявления тяжелых и серьезных заболеваний.

Увеличению явки способствуют и постоянные звонки и смс с приглашениями на диспансеризацию. «Сейчас информирование очень хорошее. Наш колл-центр активно работает. Привлекаем студентов из медколледжа, чтобы они обзванивали пациентов и приглашали пройти диспансеризацию», - отметила участковый фельдшер поликлиники №1 Великих Лук Ольга Коновалова.

По ее словам, в последнее время на обследование приходит немало молодежи. «Многие следят за своим здоровьем, переходят на правильное питание, ведут здоровый образ жизни», - добавила она.

Но все же - большинство откликающихся на приглашения пациентов - это люди возраста 60+. «В основном, женщины. Они более ответственно относятся к своему здоровью. Мужчины обследоваться и лечиться не любят», - заметила Ольга Коновалова.

Обнаружить на ранней стадии

Диспансеризация состоит из двух этапов: первый - обязательные обследования и второй - дополнительные. Но, по словам медиков, даже исследований в рамках первого этапа достаточно, чтобы выявить проблемы со здоровьем.

«К первому этапу относится прохождение флюорографии. Это рентгенологическое обследование, с помощью которого можно выявить рак, туберкулез и профессиональные заболевания. Флюорография проводится на цифровых носителях. Снимки четкие, и, если есть подозрения на онкологию или другие заболевания, мы переведем пациента на второй этап диспансеризации и отправим на КТ-исследование», - рассказала Ольга Коновалова.

ЭКГ позволяет определить наличие перенесенных неинфекционных заболеваний: инфаркта миокарда, аритмии - и общее состояние сердца.

Во время биохимического анализа определяют содержание в крови сахара и холестерина. Общий анализ крови позволяет понять, есть ли в организме воспаления или признаки инфекции. Онкомаркеры в это исследование не входят, но если результаты исследования показывают отклонения от нормы, это является поводом для дополнительного обследования.

В рамках диспансеризации уделяется внимание женскому и мужскому здоровью: «Наши женщины сдают мазок на онкоцитологию с целью выявления рисков развития рака шейки матки, проходят маммографию с целью выявления рака груди - после 40 лет обязательно, до 40 лет - по жалобам. Мужчины сдают анализ крови на ПСА - исследование показателя антигена (ПСА), который синтезируется клетками простаты. Он используется для первичной диагностики рака предстательной железы».

Анализ кала на скрытую кровь выявляет желудочно-кишечные патологии на ранних стадиях, такие как полипы, опухоли кишечника, которые сопровождаются кровотечением, и оно настолько мало, что определить его мы можем только лабораторным методом.

Также всем назначают измерение внутриглазного давления. С помощью этого исследования можно выявить глаукому, которая может привести к потере зрения.

Заключительным мероприятием первого этапа диспансеризации является консультация терапевта, который должен разъяснить результаты исследований. «На заключительном консультировании врач-терапевт знакомится с этой анкетой, которую заполнил пациент, обращает внимание на указанные жалобы, дает рекомендации, назначает лечение», - пояснила главный врач псковской поликлиники.

В случае обнаружения заболеваний, пациент направляется на второй этап диспансеризации.

По словам Екатерины Астафьевой, процент выявляемости по каждой болезни разный, но, благодаря проведению диспансеризации, многие патологии удается выявить на ранней стадии и «вовремя передать пациента в руки онколога, кардиолога, чтобы начать лечение».

«На первом этапе из многочисленного количества пациентов отбираются те, у которых есть хронические заболевания или впервые выявлены эти заболевания. Эти пациенты ставятся на диспансерное наблюдение и направляются на второй этап, предусматривающий более углубленное обследование для выявления тяжести патологии и соответственно формирования плана лечения», - пояснила и.о. главврача псковской поликлиники.

Попасть к узким специалистам

Все пациенты на втором этапе имеют направление на дообследование. При этом, все такие исследования должны быть проведены в краткие сроки - не позднее 14 дней. «С этим нет проблем. При необходимости выполняются сложные обследования, в том числе, КТ и МРТ. Все это проводится бесплатно», - сообщила Екатерина Астафьева.

При этом главный врач отметила, что необходимость в дополнительных обследованиях определяется по результатам анализов, а не по желанию пациента. «Например, пациенту хочется пройти УЗИ, но по результатам обследования это не является необходимой процедурой, поэтому не назначается. Есть строгий регламент, по которому определяется дальнейшая маршрутизация пациента», - пояснила она.

В рамках второго этапа диспансеризации предусмотрены консультации узких специалистов. К таким врачам иногда очередь на полгода вперед. Поэтому сложно надеяться, что диспансеризация волшебным образом изменит это. «С консультациями узких специалистов посложнее,- призналась Екатерина Астафьева. - Но мы пытаемся выйти из этой ситуации, и проходящих диспансеризацию пациентов стараемся посмотреть вне расписания».

Так же в ситуации кадрового дефицита поступают и коллеги из Великих Лук. «Наши врачи идут на уступки, иногда, если показатели серьезные, принимают без записи», - отметила Ольга Коновалова.

Особенно оперативно, по ее словам, стараются записать к специалистам пациентов с подозрением на онкологию.

Если мы заподозрили онкологию на маммографии или на флюорографии легких, стараемся сразу же на следующей неделе записать к онкологу. Так как для пациента это стресс, ему нужно как можно быстрее установить диагноз и начать лечение. У нас раз в неделю приходит онколог для обследования пациентов после диспансеризации.



То же касается и дорогостоящих обследований типа КТ или МРТ. «Если есть подозрение после флюорограммы на новообразование легкого - мы, конечно, сразу же назначаем КТ-исследование. Не так все просто, но стараемся», - сказала врач.

На недавнем приеме у Ольги Коноваловой из 20 человек, прошедших диспансеризацию, у двух заподозрили рак молочной железы. «Уже в следующую среду девушки записаны на консультацию к онкологу», - сказала она.

Проходил диспансеризацию? - Пробегал!

Ни в коем случае не подвергаю сомнению приведенные выше слова уважаемых докторов. Большинство медицинских работников показали свой профессионализм и преданность выбранному делу во время пандемии коронавируса. Уверена, что такие врачи одинаково ответственно выполняют свою работу, как в условиях частных клиник, так и в рамках «бесплатной» диспансеризации. Но, тем не менее, у псковичей достаточно претензий к ежегодному массовому обследованию.

Безоговорочно полезным мероприятием считают диспансеризацию только относительно здоровые люди, в основном, - представители молодого поколения. «Раз в год все-таки нужно сдать анализы и сделать «флюшку». Прошлым летом проходила диспансеризацию без очередей. Все очень удобно, четко и по времени. Сколько людей вообще не проверяют здоровье годами, а потом идут с запущенной ситуацией в больницу. Лучше периодически следить за тем, как идут дела у организма. В общем, как чек здоровья - нормальная тема», - отметила 22-летняя псковичка Ксения.

Ее 45-летняя коллега Елена более скептически настроена к такой проверке здоровья. Она рассказала, как проходила диспансеризацию в феврале этого года.

Терапевт навыписывала мне кучу направлений: на анализы, к гинекологу, на УЗИ желудка, флюорографию, ЭКГ. Причем с назначенными датами и временем. Растянулось это удовольствие на две недели, так что, если вам говорят про один выходной день, за который вы пройдете диспансеризацию, - не верьте. И приготовьтесь к тому, что вам придется отпрашиваться с работы: несмотря на четко написанное в номерке время, в нужные кабинеты вы попадете в лучшем случае минут на 15-20 позже. Все как обычно, ничего нового: время, нервы, все бесплатно.

Елена прошла все исследования, необходимые в ее возрасте. «Естественно, мне захотелось узнать, что же там, в этих результатах. Проявила инициативу, но получила от терапевта такой ответ: «Если бы что-то было не так, мы бы вас нашли». Супер! То есть я ходила по направлениям, чтобы в итоге остаться в неведении?».

Правда, рекомендации пациентка получила. Кроме того, врач ошарашила ее диагнозом - опущение желудка. Но сразу же успокоила: «Это у каждого второго». «Что могу сказать о диспансеризации: задумка прекрасна, но есть ощущение, что делается она для галочки», - поделилась мнением Елена.

Еще один пскович разочаровался в диспансеризации, не получив ответ на важный для него вопрос от конкретного специалиста. «У меня был вопрос к окулисту по поводу боли в глазах, - пояснил Алексей. - Поэтому решил пройти диспансеризацию. Врачи проставили штампики, что я здоров. И окулист в том числе. По поводу озвученной проблемы врач сказал: «Этот вопрос не решается в рамках диспансеризации, я смотрю только, какое у вас зрение, других консультаций не даю, запишитесь отдельно на приём». Больше я на диспансеризацию не ходил ни разу».

Более того, иногда в рамках профилактического осмотра врачи что-то опускают из вида. Такие примеры тоже есть. «Во время профилактического осмотра гинеколог сказал, что все нормально. Через месяц у меня обнаружили фиброму, еще через два - из груди вырезали несколько сантиметров доброкачественной дряни. Не заметить такой кусок лишнего мяса, мне кажется, врачу довольно сложно», - отметила псковичка Анастасия.

«Когда мы проходили диспансеризацию на работе, я хирургу пыталась рассказать о ноющей боли, тошноте по утрам желчью. Он написал: «Здорова», - а через полгода я с жутким воспалением желчного пузыря попала в больницу», - рассказала 44-летняя Марина.

У ее ровесницы Ольги, напротив, «выездная» диспансеризация оставила только положительные эмоции: «Врач, которая давала заключение, была прекрасна. Ответила на все вопросы по существу, выписала дополнительные направления на анализы и консультации к другим врачам. Почему же не делать такой скрин здоровья ежегодно? Меня только одно смутило: так быстро гинеколога я никогда не проходила!».

Подводя итог вышесказанному, можно однозначно сказать только одно - идея проведения ежегодного скрининга здоровья замечательная. Но ее воплощение далеко не идеально. Возможно, поэтому много недоверия и негативных комментариев. А причинами, скорее всего, являются проблемы, характерные для всей системы здравоохранения. Во-первых, дефицит кадров. Отсюда - и время, которое врач тратит на прием пациента, даже по нормам Минздрава не очень большое - 10-15 минут, из них пять уходит на заполнение документов.

Во-вторых, несмотря на все усилия по организации профилактических осмотров, очереди в кабинеты врачей все равно есть. Кроме того, не всегда удается пройти все необходимые обследования за один день, что очень неудобно работающим людям, а также пожилым пациентам. В-третьих, человеческий фактор. К сожалению, иногда и хорошие специалисты могут упустить что-то важное при оценке результатов обследования.

Как сделать, чтобы диспансеризация стала синонимом действительно необходимого и качественного обследования и не вызывала сомнений в своей полезности? В идеале - хорошо бы для таких исследований в регионах были созданы специальные диагностические центры, куда четко, в соответствии с записью приходили бы пациенты. Но из-за вышеперечисленных причин такое вряд ли возможно.

В любом случае, вреда от ежегодного скрининга точно нет. А польза вполне возможна. А значит, диспансеризацию по возможности лучше проходить, чем не проходить.

Светлана Синцова