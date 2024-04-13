Общество

Диспансеризация: пройти нельзя пропустить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Диспансеризация — пройти нельзя пропустить?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Одна из главных проблем Псковской области — демографическая ситуация. Возрастное население в структуре жителей региона преобладает, а уровень смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний вызывает тревогу. Над тем, чтобы переломить эту негативную ситуацию, органы власти бьются на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее, во всевозможных рейтингах и топах Псковская область продолжает занимать одно из последних мест в стране в вопросах демографии и одно из первых по уровню смертности.

Среди медиков и специалистов сферы здравоохранения бытует мнение о том, что один из путей для преодоления сложившейся ситуации — организация системной диспансеризации. По мнению экспертного сообщества, она должна охватить большинство граждан страны и проходить регулярно, насколько это возможно. Такой современный тренд уже задан... В интернете и на телевидении крутят социальную рекламу, призывающую проходить медицинские осмотры; активисты то и дело напоминают о том, что государство гарантирует для прохождения диспансеризации оплачиваемые выходные; возле торговых центров раздают листовки с ответами на вопросы о диспансеризации; а в средствах массовой информации врачи регулярно рассказывают о том, какие болезни удалось предотвратить благодаря медосмотру.

Но на самом деле не всё столь однозначно. Нужно сказать, что у диспансеризации есть критики. Они уверяют: благие намерения в этом вопросе нивелируются низким качеством предоставляемых медицинских услуг.

А так как диспансеризация — полностью бесплатная процедура, то, как говорят скептики, проходит она достаточно формально, «для галочки», без выявления у людей тех заболевания, которые как раз и требуют оперативной реакции. Так ли это на самом деле? Насколько сегодня эффективен механизм диспансеризации? Кому в первую очередь рекомендовано проходить такие медосмотры? И куда для этого следует обращаться? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в программе «Дневной дозор».

В прошлом году только в Пскове, по данным регионального комитета по здравоохранению, диспансеризацию прошли более 30 тысяч человек. На этом фоне исполняющая обязанности главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева подчеркнула: полная бесплатная диспансеризация проводится каждому гражданину страны раз в три года. Но это совсем не означает, что посещать врачей раз в три года достаточно. Помимо диспансеризации есть профилактические медосмотры. И приходить на них нужно ежегодно. Она напомнила, что диспансеризация существовала и в советское время. И она точно также была направлена на сохранение здоровья населения. Она рассказала также о том, кому и зачем нужна диспансеризация.

«Диспансеризация - это скрининговые обследования, которые позволяют выявить хронические неинфекционные заболевания. Это связано с тем, что в принципе в мире, не только в России, в мире повысился уровень хронических заболеваний, и выявляемость их на поздних стадиях приводит к большим финансовым затратам для государства на лечение этих заболеваний, они связаны с высоким процентом инвалидизации и снижением качества жизни людей. Поэтому для того, чтобы предупредить эти заболевания и начать своевременно их лечение или исправление факторов риска, снова запустили диспансеризацию. В первую очередь ее нужно проходить людям, у которых есть тяжелая наследственность, то есть среди близких родственников онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Это является группой риска. Рекомендуется проходить диспансеризацию, начиная с 18 лет, то есть уже с малых лет беспокоиться о своем здоровье, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Можно обратиться в любое подразделение поликлиники. В каждом подразделении есть кабинеты по профилактике, в которых можно пройти диспансеризацию. С собой нужно иметь полис и СНИЛС, этого будет достаточно».

Екатерина Астафьева отдельно остановилась на том, что поток пациентов, которые приходят на диспансеризацию, идёт отдельно от общей очереди к врачам. На диспансеризацию к тому же существует предварительная запись… Собеседница добавила, если пациент подготовился к диспансеризации и взял с собой всё, что может пригодиться во время обследований, то пройти полный цикл в теории он сможет в течение трёх часов. По словам исполняющей обязанности главврача Псковской поликлиники, диспансеризация уже позволила увеличить выявляемость заболеваний на ранних стадиях. Людей, которые стали проходить такие регулярные медосмотры, также стало больше. Но стремиться ещё есть, куда.

В Псковской области довольно высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И связано это не только с плохим прохождением диспансеризации, но и с тем, что не все пациенты внимательно следят за своим здоровьем и соблюдают рекомендации. Такое мнение озвучила врач-кардиолог, создатель Псковской школы сердечной достаточности Жанна Шлосберг. Она также добавила, что проходить диспансеризацию нужно не только людям старшего возраста, которые чаще чувствуют недомогание, но и молодёжи. Дело в том, что существует целый ряд опасных «болячек», которые никак не проявляют себя на ранних стадиях.

«Это процедура не для галочки. Проводится кардиограмма, осмотр молочных желез, анализ крови, мочи, клинический анализ крови неразвернутый, там сахар и холестерин. Тем не менее клинический минимум проводится. Это работает. Это можно рано выявить - гипертензию, повышенный холестерин, повышенный уровень сахара в крови. Все эти заболевания, гипертензия, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, являются главными убийцами на планете. Поэтому диспансеризация работает, и диспансеризацию надо проходить. У молодежи есть свои резоны, они заняты воспитанием детей, работой с утра до ночи. Им, наверное, некогда об этом подумать. Но я хочу призвать всех, кто слышит сейчас нас: пройдите хотя бы минимальные обследования. Если в вашей семье кто-то умирал от сердечно-сосудистых заболеваний, был сахарный диабет, пройдите обследование, пройдите диспансеризацию. Это может спасти вашу жизнь».

Между тем, у врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, главного врача клиники «Профессор» Елены Аверьяновой, мнение о диспансеризации «крайне отрицательное». Она подчеркнула: задумка о регулярных профилактических осмотрах, действительно, хорошая и правильная. Но таким медосмотрам не хватает глубины.

Фото: pskov.zoon.ru

«В чем здесь проблема? Дело в том, что те показатели, которые проверяются во время этой диспансеризации, абсолютно поверхностные. Они показывают проблему уже тогда, когда она кричит, эта проблема. И говорить о том, что это является профилактикой заболеваний, нет. Это скорее являются выявлением уже имеющихся заболеваний. В каком-то случае это работает, с холестерином, сахарным диабетом. И то уже с теми заболеваниями, которые имеют место быть. Если же заболевания только начинается, если они в самом начале своем, тут диспансеризация, конечно, опаздывает. В любом случае, ее нужно углублять, ее нужно расширять, и нужно более пристальное внимание уделять таким пациентам, у которых выявлены патологические значения. Не отправлять их в обычную жизнь, а заниматься ими, чтобы просто с проведением диспансеризации дело не заканчивалось».

Противоположную точку зрения озвучил заместитель главного врача Великолукской межрайонной больницы по первичной медико-санитарной помощи Аркадий Волков. Он отметил, что диспансеризация помогает выявить не только болезнь, но и состояние предзаболевания, например, перед диабетом. И в этом ключе благодаря диспансеризации существенных проблем со здоровьем и осложнений болезни, действительно, можно избежать.

«Диспансеризация предусматривает выставление группы здоровья и сердечно-сосудистого риска. Человек, регулярно ее проходящий, может в динамике увидеть, как у него меняется риск получить какое-то серьезное заболевание в связи с увеличением веса, со снижением физической активности, наличием вредных привычек, таких как курение табака, алкоголь. Диспансеризация направлена еще на привитие здорового образа жизни. Поэтому мы, врачи, всегда обязаны с пациентом поговорить при наличии у него вредных привычек, вредных элементов питания. Углубленная диспансеризация предусмотрена для пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Это дополнение к диспансеризации, которую он проходит наравне со всеми остальными пациентами. Там добавляются несколько обследований. А если у пациента находят какие-то отклонения, патологии, то он направляется на второй этап диспансеризации, которая включает в себя и консультации узких специалистов, и проведение дополнительного обследования».

В этом году к стандартному списку исследований в рамках диспансеризации добавилась и репродуктивная (фертильная) диспансеризация. По словам врача Великолукской межрайонной больницы Аркадия Волкова, она рассчитана на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет, и проверяют там вопросы репродуктивного здоровья. Впрочем, пройти эти репродуктивные исследования можно и отдельно от основной диспансеризации.

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Вопрос о важности диспансеризации не должен и стоять. Она — «просто замечательная вещь» — оценил заслуженный врач Российской Федерации, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов. Дело в том, что «болячки» со временем появляются у всех. И выявить их на ранних стадиях помогает медосмотр. Но вопрос о том, насколько качественно ведётся диспансеризация в наших медучреждениях — всё ещё открыт.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вопрос самый главный, как она проходит, насколько качественно подходят наши коллеги, доктора, их возможности, лабораторные возможности, которые необходимы. Техника, определенные приборы медицинские. Это все определяет качество диспансеризации, а не сам вопрос, нужна она или не нужна. Эта проблема главная. Надо согласиться с теми, кто относится негативно к этой процедуре, которая называется диспансеризация. Есть проблемы в кадрах, которых не хватает. Есть проблемы в квалификации кадров. Я имею в виду медицинских работников прежде всего. Вот это и создает такой негативный фон, что это не нужно. А в принципе, конечно, вещь эта очень хорошая. Заниматься диспансеризацией надо».

У людей много болезней, о которых они даже не подозревают. На это обстоятельство обратила внимание терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу. Она признала, что во время диспансеризации она и её коллеги обнаруживают большое количество «впервые выявленных заболеваний» или «обострения хронических». А вот более конкретные примеры...

«Очень много выявляется и онкологических заболеваний, и случаев сахарного диабета. Практически у каждого второго холестерин высокий. Уже все знают, что повышенный холестерин способствуют формированию бляшек, развивается инсульт, инфаркт. Обязательно нужно пройти диспансеризацию. И даже в целях онко-настороженности, потому что выявление рака на ранних стадиях в настоящее время практически останавливает заболевание такое грозное и, можно даже сказать, излечиваем. Доводим до стабилизации в глубокую ремиссию».

В 2024 году записаться на бесплатную диспансеризацию могут те, кто родился с 1985 до 2006 год — с шагом в три года. С 40 лет обследоваться нужно ежегодно. Минимально в чек-ап входят анализ крови на холестерин и глюкозу, флюорография и ЭКГ.

Большая часть наших сегодняшних собеседников о пользе подобных процедур говорит с энтузиазмом. Впрочем, есть и те, кто говорит о недостаточной глубине диспансеризации. Право на жизнь имеют обе позиции: комитет по здравоохранению ежегодно рассказывает о болезнях, которые удалось купировать благодаря диспансеризации и бдительным медикам. Но наряду с этим из уст в уста передаются и истории о том, как диспансеризация не помогла, а опасная «болячка» не была обнаружена из-за поверхностного отношения. Так идти на диспансеризацию или нет? К какой группе примыкать, каждому придётся решать самостоятельно. Тем более, что государство обязывает работодателей предоставлять всем работникам один выходной день раз в три года. А работникам старше 40 лет – один день раз в год, а предпенсионерам и пенсионерам – два дня один раз в год.

Светлана Пикалёва