Виртуальный ассистент поможет псковичам отправить обращение губернатору

Робот Макс в «Госуслугах» подскажет жителям Псковской области, как отправить обращение губернатору, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

В чате теперь можно узнать, как задать вопрос губернатору, высказать предложение или поддержать общественную инициативу.

Робот оперативно расскажет, как правильно заполнить форму, объяснит, какие данные нужно указать, поможет подать обращение или записаться на личный приём к главе региона. А также направит по корректной ссылке без поиска вручную и предупредит о возможных ошибках, чтобы обращение не отклонили.

Ранее цифровой ассистент начал консультировать жителей региона по образовательному порталу Pskovedu и оформлению ежемесячной выплаты ветеранам труда Псковской области.

Информация доступна только для жителей Псковской области, поэтому стоит проверить регион на «Госуслугах». Чтобы изменить регион, необходимо нажать на название города или области в правом нижнем углу на главной странице.