Революция в школьных столовых

На федеральном уровне всерьез решили взяться за организацию школьного питания. Еще более пяти лет назад появились типовые меню от Роспотребнадзора, но следование им не является обязательным, и только теперь может быть утвержден единый список продуктов для использования в образовательных учреждениях. А еще обсуждается создание государственных и муниципальных предприятий для централизованной кормежки школьников, то есть возвращение к прежней практике. Что предлагается, как все организовано сегодня, и почему дети отказываются есть в школьной столовой, а в буфете не могут купить обычной воды - в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

С региональными особенностями

Девятиклассница Саша из Пскова не платит за обед в школьной столовой - блюда в меню кажутся ей неаппетитными, к тому же, не все они подходят для ее нежной системы пищеварения с официальным диагнозом. Нет для нее ничего и в школьном буфете, где одноклассники отовариваются выпечкой, печеньем, конфетами, соками, газировкой.

«Обычной воды в буфете нет, только сладкая, что неудобно, зачастую хочется просто попить, утолить жажду, сладкая в этом не особо помогает, - сокрушается девушка. - Чаще всего с собой из дома приношу детские каши в упаковке с трубочкой и пюре в паучах, удобно, что не нужны приборы. Одноклассница разворачивает на переменах бутерброды или домашние сырники, делимся друг с другом».

Сегодня стандартный школьный обед предполагает здоровую пищеварительную систему растущего организма, способного переваривать кирпичи, и не слишком высокую прихотливость к вкусу блюд. Получается, что домашний бутерброд оказывается более здоровой альтернативой тому, что продают в буфете, и более вкусным, чем то, что кладут на тарелки.

«Есть рекомендованное Роспотребнадзором меню разнообразное, причем оно учитывает особенности регионов, также учитывает особенности того или иного школьника. Например, у кого-то аллергия, кому-то нельзя те или иные продукты, это тоже все учитывается, важно качество питания», - с гордостью в прошлом году рапортовал министр просвещения Сергей Кравцов.

Однако есть множество «но». Во-первых, рекомендации - на то и рекомендации, что обязательного характера не носят, а скорее служат методическим подспорьем для поставщиков питания в школы. Никакого наказания их несоблюдение не предусматривает. Во-вторых, не регулируется, за счет чего будет достигнута искомая калорийность - более полезного, но дорогого белка, или, как это часто бывает на практике, за счет наполнения тарелок углеводами. В-третьих, «особенности регионов» таковы, что выделяемого на школьное питание финансирования не всегда хватает на жаркое по-домашнему из рекомендованного меню. Ну а родители тех детей, у кого есть медицинские особенности, предпочитают снаряжать школьников «ссобойками», не связываясь с системой питания.

Рекомендации Роспотребнадзора, упомянутые министром, появились еще в 2020-м году, когда по инициативе президента Владимира Путина было введено бесплатное питание для начальной школы (завтрак для первой смены и обед для второй). В частности, в документе указано, что на завтрак должно приходиться 20-25% суточной калорийности (400-550 ккал), на обед - 30-35% (600-750 ккал). Упомянуты блюда из круп, творога, мяса и рыбы, свежие фрукты и овощи. Исключены к подаче продукты вроде чипсов, конфет, консервов, острого и слишком жирного. Содержится в рекомендациях и примерное меню. Допустим, на завтрак могут подать молочную гречневую кашу, чай, хлеб, сливочное масло и сыр. Или припущенную рыбу с картофельным пюре, чай с лимоном, хлеб и сливочное масло. На обед предполагается салат из свежих овощей, рисовый суп с картофелем, бефстроганов, макароны, компот из шиповника, хлеб белый и черный - это все за один раз. Или свежие помидоры, борщ со сметаной, жаркое по-домашнему, ягодный кисель, хлеб белый и черный. Специалистами разработано по 10 вариантов завтраков и обедов, чтобы блюда не повторялись на протяжении двух учебных недель.

Но, повторимся мы, благие намерения составителей документа, разбиваются о жестокую реальность школьных столовых.

В частности, в Пскове плата за школьные обеды родителей без льгот устанавливается через общешкольное собрание, по городу она пляшет вокруг суммы в 120 рублей. На питание одного ученика началки в день бюджет тратил в прошлом году 83 рубля, малоимущий школьник обходился в 123 рубля, ребенок-инвалид или ребенок участника СВО - в 183 рубля. Цифры на этот год еще не утверждены, обычно индексация составляет несколько рублей и никогда не производит вау-эффекта. Мы уже писали о том, что по финансовым причинам невозможно повсеместное введение в школах шведского стола с возможностью детям самостоятельно выбирать вкусное среди полезного.

Непривычная картошка

Все законодательные инициативы и нормы придумывают в столице, а уровень финансирования школьного питания в Петербурге и Москве и в регионах различается в два-три раза, отмечает Сергей Сарафанов, генеральный директор ООО «Ресурс», компания готовит питание для десяти школ Пскова. Среди его приемов изворотливости - ежедневный обзвон поставщиков в поисках изменения цен на более низкие и заключение долгосрочных контрактов с фиксированием цены на месяцы вперед.

«Проблема школьного питания не в том, что дети белка не добирают, все-таки нас Роспотребнадзор проверяет, хочешь - не хочешь, будешь соответствовать. Проблема в изменении культуры питания, точнее, ее отсутствии, - делится Сергей Сарафанов наблюдениями. - Если наше поколение спокойно будет есть традиционные блюда в любой столовой, то сегодняшние дети скорее останутся голодными, чем съедят что-то непривычное. А таким непривычным может быть уже и обычная картошка, потому что дома взрослым для ее приготовления нужно клубни мыть и чистить, так что чаще в кипящую воду закидываются макароны».

Опытный поставщик питания наблюдает этот эффект даже среди детей-спортсменов, сопровождая на выездах в другие города хоккейную команду своего сына. Во время соревнований юные хоккеисты переходят на спортивный режим со строгими карами за чипсы и газировку. Но и обед, приготовленный с учетом повышенного расхода энергии и потребности в белке, оставляют нетронутым. Тренеры подмечают прямую связь между такой добровольной голодовкой и проигрышами, потому что обессиленные дети не могут отбегать по льду в нужном темпе все три периода.

Проблемой кормежки детей занимается Институт отраслевого питания, сохранившийся с советских времен. Недавно Сергей Сарафанов услышал на конференции то, что и сам видео воочию:

«У нас огромная проблема: дети не едят рыбу. Это фиксируют по всей стране. Отсюда жесточайший дефицит фосфора. Что мы только не творим, чтобы хоть как-то детей соблазнить, там же микроэлементы, легкоусвояемый белок. Никакую на пару тушеную они даже вилкой ковырять не будут - только в виде котлеты с минимальным запахом».

Мало способствует формированию культуры питания наполнение полок школьных буфетов. Там по-прежнему полный пищевой разгул, который описала девятиклассница Саша: обыкновенной водички не найдешь, зато купленные чипсы легко запиваются сладкой газировкой. Эксперты неоднократно говорили о том, что при таком подходе бессмысленными становятся попытки сделать полезным комплексный обед - школьник, буквально не отходя от кассы, может «догнаться», чем его несознательная душа пожелает.

Есть идея

Верхи не могут кормить по-новому, а низы не хотят есть по-старому - так можно описать происходящее в школьных столовых, где содержимое тарелок давно оторвалось от предпочтений школьников, актуальных представлений о правильном питании и стоимости продуктов. Революционная ситуация, действительно, назревает. Разрешить ее планируют не через бунт на местах, а с помощью переворота в управлении.

На днях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что школам необходим единый список утвержденных продуктов, которые могут быть использованы в школьных столовых. В уже упомянутых рекомендациях Роспотребнадзора такой список есть, но опять же - это только пример, на который могу ориентироваться школы, составляя контракт на закупку питания. Предполагается, сделать перечень обязательным к исполнению.

«Мы полагаем, что единый обязательный список разрешенной для школ еды должен быть разработан, пока его нет», - заявила Валентина Матвиенко.

В целом, в законодательстве существует большой пробел относительно того, что принято называть «организацией социального питания», то есть поставкой еды в школы, детские сады, больницы и прочие учреждения подобного рода. В большинстве из них собственные пищеблоки если и используют, то только для разогрева того, что привозит выбранный по конкурсу подрядчик. Организация питания через госзакупки приводит к тому же результату, как и в прочих сферах: в угоду низкой цене страдает качество. Даже если подрядчик добросовестный, ему приходится ужом выворачиваться, чтобы уложиться в заданную сумму, соблюдая при этом нормы, качество и не забывая про вкус.

На март в Петербурге запланирована всероссийская конференция с участием представителей различных ведомств, по итогам, которой, возможно, будет решен вопрос с созданием государственных или муниципальных предприятий, выступающих в роли единого поставщика школьного питания на конкретной территории - с такой инициативой выступают депутаты Законодательного собрания Петербурга. Если будет решено идти по этому пути, то произойдет откат к прежним временам и признание несостоятельными рыночных практик организации школьного питания.

Правда, Сергей Сарафанов сомневается, что в итоге получится лучше, чем сейчас. Его повара получают премии за вкус своих блюд, а их сумки находятся под строгим контролем - мясо должно попадать в суп школьников, а не быть унесенным домой. Частник зорко за этим следит, чтобы избежать потенциальных проблем. К тому же, у родителей всегда есть возможность сменить поставщика, что тоже является стимулом для более качественной работы. У государственного безальтернативного пищевика такая мотивация пропадет.

«Конкуренция исчезнет, но качество может не появиться, - предупреждает Сергей Сарафанов. - Будет монополист, с которым никто ничего не сможет поделать. Зачем плодить псевдоструктуры? Иногда просто за голову хватаешься от идей».

Словом, проблем в сфере организации школьного питания масса. И не все они упираются исключительно в вопрос финансирования. Поиск решения нужно начинать с основ - с прививания школьникам культуры этого самого питания в соответствии с последними достижениями нутрициологии и чистки буфетов от того, что идет вразрез с продвигаемыми идеями. Но, кажется, ответственные, снова берутся не с того конца: пока дети не могут купить в столовой обыкновенной воды, решают, кто будет администрировать финансовый поток.

Юлия Магера