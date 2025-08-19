Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Задержание ректора ПсковГУ
нацпроект «Молодёжь и дети»
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
Юлия Магера Публикаций: 164
19.08.2025 16:030 Прощай, мини-пицца! 30.07.2025 09:420 Каменная сиротка 24.07.2025 13:141 Знакомый сюжет 15.07.2025 15:510 Сдавай за 09.07.2025 14:410 Позови меня тихо на «Инию» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 14.08.2025 13:444 Интерактив: Крик души из Военного городка в Крестах 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 14.08.2025 17:180 Названа причина срабатывания сирены в Пскове 12.08.2025 21:570 В возрасте 48 лет умерла Анна Кузнецова, снявшаяся в фильме Дмитрия Месхиева «Батальонъ» 12.08.2025 12:522 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове
Блоги / Юлия Магера

Прощай, мини-пицца!

19.08.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Буфеты в школьных столовых предложено почистить от «мусорной» еды: выпечки, чипсов и сухариков, газировки. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера горячо приветствует инициативу. Она приводит данные о детском ожирении в Псковской области и показывает, как цифры растут вместе с носителями лишних килограммов. В своей колонке наш автор выражает уверенность в том, что от грядущей чистки выиграют, прежде всего, сами школьники, которым, вырастая, не придется за большие деньги избавляться от нездоровых пищевых привычек на марафонах питания.

 

Накануне нового учебного года, как обычно, звучит куча предложений о том, что бы еще этакое ввернуть в программу и чем еще насытить жизнь за партой. Как будто дети - терпеливые подопытные кролики, а школа - постоянно на все готовый тренажер для набора публичными персонами баллов социального капитала. Тот же инициатор потом будет глазами хлопать, недоумевая, чего это посбегали педагоги, и почему родители вынуждены отстегивать немалые суммы, доучивая детей у репетиторов.

Среди разномастной чуши, вроде инициатив о введении единой спортивной формы или уроков целомудрия, рискует утонуть по-настоящему дельное предложение.

Состоит оно в том, чтобы убрать из школьных буфетов «мусорную» еду: булочки, чипсы, газировку.

Крайне полезную мысль высказала Ксения Горячева из «Новых Людей», в Госдуме она является первым заместителем председателями комитета по науке и высшему образованию.

«Мы предлагаем, - сказала депутат, - менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Это инвестиция в здоровье, которая начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед. Если в буфете будут не булочки и газировка, а сбалансированные и вкусные блюда, это станет нормой для ребенка».

Она ссылается на рост числа детей с ожирением и связывает это с пищевыми привычками, сформированными, в том числе, легким доступом к сладостям и фастфуду.

Аплодировать Ксении Горячевой хочется стоя. И вот почему.

Дети уж так устроены, ни таблицу Менделеева учить не хотят, ни поглощать пюрешку с паровым минтаем во время школьного обеда. А несчастную ложку капустного салата и вовсе за еду не считают. Что это? Зачем? В помои! Можно же в буфете догнаться мини-пиццей.

Между тем, усвоение номеров элементов — важный этап освоения школьного курса химии. А понимание принципов здорового питания закладывает основы пищевого поведения едва ли не на всю жизнь. Но вот какая штука. Почти никто дома не вкладывает детям в голову периодическую систему (на ее место можно подставить любую другую научную грамоту). То же самое и с питанием. Что принято поколениями в семье на стол подавать, то и ставят. Школа может и должна стать единственным подчас местом, где детям покажут, как грамотно питаться.

Раз уж школе с недавних пор возвращены функции воспитания, логично будет использовать их, в том числе, для формирования здорового пищевого поведения.

До сегодняшнего момента все школьное просвещение на тему питания в большинстве случаев сводилось к фразе: «Мы то, что мы едим». Древнее изречение многие знают как раз со школьной скамьи. Но не отдают себе отчет в том, что работает оно буквально так, как написано: что в свой организм положишь, из того он свои клетки и построит.

В итоге имеем эпидемию ожирения. В прошлом году по нацпроекту «Демография» Роспотребнадзор в Псковской области проводил исследование. Результаты устрашающие. 41,3% школьников региона имеют избыточную массу тела, а у 34,8% — ожирение.

По взрослым такие данные есть только применительно ко всей стране. В 2023 году 62,5% россиян имели избыток килограммов, от «просто» лишнего веса до ожирения на разных стадиях. За пять лет до этого показатели находились на уровне 61,7%. Цифры на весах и в статистике и так большие, да еще и растут.

Дело же не столько во внешнем виде. Сейчас, хвала небесам, каждый может выглядеть так, как пожелает. Я не зря столько раз упоминанию слова «здоровый» и «здоровье». Лишний вес — нагрузка на все системы организма, способная привести к фатальным последствиям.

Современный подход к питанию делает акцент на здоровье. Больше не принято издеваться над собой ради фигуры, составляя рацион из одного капустного листа в день. Принято заботиться о себе ради здоровья.

Например, следить за калорийностью, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, то есть добавлять в рацион побольше рыбы и нежирного мяса (пресловутый минтай в этом смысле — просто «золотая рыбка», источник белка почти без жиров, а никакое не «фу, я такое не ем»), щедро накладывать овощи. Заполнять тарелку не гарниром до краев с сиротливым кусочком курицы, а наоборот, брать добрый кусок птицы и немного цельной крупы для длительной сытости. И овощи, овощи, овощи — подкормить полезные бактерии в кишечнике и подбодрить его перистальтику.

К сожалению, для людей более взрослых, вскормленных бабушкиными пирожками, что-то начинает доходить, когда здоровье посылает прощальные приветы. Пирожок — прекрасное блюдо русской кухни. Особенно для человека, много работающего в поле на севе ржи и на сенокосе. А современному горожанину столько энергии попросту не надо, ее излишек откладывается в виде жира зримо на боках и незримо на внутренних органах.

А начинается все, да, со школьной мини-пиццы, залитой сверху газировкой. Естественно нормальная еда будет невкусной, если ее тут же можно заменить на столь желанное для мозга сочетание жирного и сладкого. Можно заменить, но не нужно — вот, что должны вынести дети из школьной столовой. Чтобы вырастая, уже в собственные семьи не тащили багаж откровенно вредных понятий о том, что вкусно.

И дело вообще не в деньгах. Школьные обеды стоят скромных сумм, но поставщики питания за счет опта и опыта умудряются вбиться в эти невеликие деньги. Деликатесов на школьных тарелках нет, а есть как раз пресловутое правильное питание, которое заключается не в лососе и киноа, а отлично выстраивается на традиционных для россиян продуктах. Слыхали, наверно, недавно даже макароны с картошкой реабилитировали, вся соль в балансе — как во всякой другой сфере. Пирожки и чипсы тоже можно, но не как основу рациона, а в качестве лакомства.

На бытовом уровне все подсчеты показывают, что питаться бумажными сосисками даже в простом пересчете на килограмм продукта куда дороже, чем запечь тривиальную курицу (это мы еще не принимаем во внимание стоимость лекарств, которые непременно понадобятся при таком способе питания). А уж траты на школьный буфет и вовсе можно внести в отдельную графу расходов семейного бюджета. Они не понадобятся, если купить там будет больше «нечего», то есть продавать станут не глазированные полумесяцы и чипсы, а те же котлеты с овощным салатом.

Одна и та же проблема — отсутствие здоровых пищевых привычек — характерна для разных слоев, для людей с разным достатком.

Например, вот, что пару дней назад о правильном питании сообщила своим подписчикам актриса Анна Цуканова, звезда «Ералаша» из нашего детства:

«Если бы мне сказали это десять лет назад, я бы намного раньше полюбила ЗОЖ. Чтобы мягко перейти на ПП, оказывается, нужно не убирать еду, а прибавлять: овощи, смузи, качественный белок, внедрять в рацион больше клетчатки. Таким образом, постепенно будут вытеснены старые вредные пищевые привычки».

Анна — бывшая жена кинорежиссера Александра Котта и нынешняя кинопродюсера Михаила Врубеля. То есть вряд ли находится на уровне благосостояния, позволяющего покупать только колбасные обрезки. А вот поди ж ты. По фотоснимкам артистки видно, что она годами сражается за здоровый индекс массы тела. Как, в общем-то, многие ее коллеги по цеху. И как миллионы «обычных» россиян. Оттого такую популярность приобрели всевозможные марафоны правильного питания. Дело это сильно платное, но сограждане готовы платить, только бы кто-нибудь рассказал, чем заполнять свои тарелки. Появилось понимание в недостатке знаний.

Чтобы в будущем лишить подобных проблем нынешних школьников, не нужно даже вводить дополнительный урок. Все на практике. Достаточно почистить меню школьных буфетов, чтобы значительно оздоровить нацию в недалеком будущем. Да, по пути из школы ребенок непременно найдет свою пачку сухариков, но зачем ее подсовывать ему под нос еще и за партой? Мне кажется, при нашей печальной ситуации в демографии, государство должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы уже имеющиеся граждане подольше жили без таблеток. Тем более, что затраты на такую чистку отсутствуют вовсе, зато результат — грандиозный. Конечно, росчерком пера здоровую нацию не получишь, подход, как и во всяком большом деле, требуется комплексный. Начать со школьных стен будет самым логичным шагом.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Верите ли вы, что встреча президентов России и США приблизила мир?
В опросе приняло участие 72 человека
19.08.2025, 17:210 Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19.08.2025, 17:170 Опекунов для выдренка Барни ищет псковское подворье «Птичий дворик» 19.08.2025, 17:030 Две автомашины получили повреждения во время касательного столкновения на круговом перекрестке в Пскове 19.08.2025, 17:020 Студенты ПсковГУ из Индии исполнили песню «Матушка земля». ВИДЕО
19.08.2025, 16:550 День в истории ПЛН. 19 августа 19.08.2025, 16:460 В Пскове петербуржца приговорили к 15 годам лишения свободы за производство наркотиков 19.08.2025, 16:440 Технологии в движении: «Ростелеком» показал драйв и эмоции гонки «Горячие головы» 19.08.2025, 16:420 Праздничные мероприятия пройдут в Псковской области в честь Дня российского флага
19.08.2025, 16:350 Полиция проверяет информацию о проживании лошади в квартире псковичей 19.08.2025, 16:320 На портале Госуслуг заработает новый сервис «Волонтеры на участке» 19.08.2025, 16:240 Новорожденного с пороком сердца удалось спасти благодаря действиям псковских медиков 19.08.2025, 16:220 Александр Козловский: Маркетплейсы и офлайн-магазины должны торговать на равных
19.08.2025, 16:120 Приставы помогли псковичу получить от конкурента компенсацию за незаконное использование товарного знака 19.08.2025, 16:030 Прощай, мини-пицца! 19.08.2025, 16:020 Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили развитие системы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью 19.08.2025, 15:520 Зачем в Псковской области ввели режим ЧС для сельского хозяйства, ответил Николай Романов
19.08.2025, 15:420 Завершением Дня города Великие Луки станет ночное свечение аэростатов 19.08.2025, 15:350 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести единый стандарт школьной формы? 19.08.2025, 15:270 Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе 19.08.2025, 15:250 Министр сельского хозяйства Псковской области: Мы не ожидаем хорошей урожайности
19.08.2025, 15:160 Последний тур сезона в Вечашу и Любенск объявил псковский музей 19.08.2025, 15:060 В российских школах появится новый предмет и сократится число контрольных 19.08.2025, 15:050 Судьей Арбитражного суда Псковской области назначен Антон Тимаев 19.08.2025, 15:000 Закупочная цена псковского картофеля составила 12 рублей за килограмм
19.08.2025, 14:560 Подполье с нечистью 19.08.2025, 14:510 Псковские отделения «Деловой России» и ЦБ заключили соглашение о сотрудничестве 19.08.2025, 14:450 Есть повод поплакать: собираем ребенка в школу 19.08.2025, 14:330 Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов
19.08.2025, 14:320 Двоих рыбаков в Печорах лишили лодки и улова за использование сетей 19.08.2025, 14:230 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова 19.08.2025, 14:130 Около 60 молодых специалистов ждут на работу в псковских учреждениях образования 19.08.2025, 14:090 Псковский губернатор завел канал в новом мессенджере Max
19.08.2025, 14:040 «Разговоры о важном» в детских садах начнут проводить с сентября 19.08.2025, 13:590 Полиция Великих Лук разыскивает женщину по снимкам с камеры наблюдения 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:540 Жители псковской деревни Писковичи заявили, что соседи завели в квартире лошадь
19.08.2025, 13:440 Сексолог рассказала, зачем к ней приходят псковичи и приводят детей 19.08.2025, 13:351 Платить будем больше 19.08.2025, 13:260 Этот год можно назвать позитивным в плане подготовки к 1 сентября – Геннадий Иойлев 19.08.2025, 13:230 Отдельным категориям бюджетников с 1 октября повысят оклады
19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 13:070 Сергей Вострецов: Пенсия — это не «пособие по старости», а заработанное право 19.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 12:500 Два псковских образовательных учреждения еще не успели пройти приемку
19.08.2025, 12:400 До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 20 августа 19.08.2025, 12:300 Профсоюзы приглашают псковичей на день села Середка 19.08.2025, 12:290 В «Михайловское» прибыли экспонаты для уникального выставочного проекта «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» 19.08.2025, 12:260 Завтрак отличника: каша может быть вкусной
19.08.2025, 12:210 Женщину осудили за кражу 45 000 рублей в одном из псковских кинотеатров 19.08.2025, 12:200 Праздничное богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения 19.08.2025, 12:020 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025»
19.08.2025, 11:530 Работу по сохранению не вошедших в список ЮНЕСКО псковских памятников ведут совместно с пользователями объектов 19.08.2025, 11:410 В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 19.08.2025, 11:330 «Кузница»: Сложное лето – как выжить АПК региона? 19.08.2025, 11:240 Подозреваемого в краже алкоголя задержали росгвардейцы в Великих Луках
19.08.2025, 11:140 Обязательную самооценку прошли более чем 80% псковских средств размещения 19.08.2025, 11:000 «Беседка»: «Воевода Шуйский-2025» 19.08.2025, 10:490 Почти каждый четвёртый пскович не уверен, что сможет найти работу осенью — опрос  19.08.2025, 10:370 В Псковской области пройдет четвертый фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
19.08.2025, 10:250 Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО 19.08.2025, 10:120 Хозпостройка горела в псковской деревне Амосово 19.08.2025, 10:000 На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения 19.08.2025, 09:500 Каждый второй пскович против ограничений звонков в популярных мессенджерах — опрос 
19.08.2025, 09:400 Билайн во втором квартале 2025 года зафиксировал рост по всем ключевым метрикам 19.08.2025, 09:340 Два строения сгорели на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.08.2025, 09:170 Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство 19.08.2025, 09:000 Выдача ипотеки на постройку жилья упала почти в пять раз
19.08.2025, 08:400 Правительство поддержало проект о штрафах за рекламу незаконных онлайн-игр 19.08.2025, 08:230 В России выявили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников 19.08.2025, 08:010 Названа стоимость набора канцелярии в школу в этом году 19.08.2025, 07:300 Новая глобальная пандемия неизбежна, заявил вирусолог
19.08.2025, 07:000 Яблочный Спас отмечают 19 августа 18.08.2025, 23:410 Два человека пострадали в столкновении с опрокидыванием на улице Советской Армии в Пскове 18.08.2025, 22:460 Стала известна причина тройного ДТП на улице Чудской в Пскове с участием автобуса 18.08.2025, 22:000 Два водителя пострадали в ДТП в деревне Аничково Великолукского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru