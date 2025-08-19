Блоги / Юлия Магера

Прощай, мини-пицца!

Буфеты в школьных столовых предложено почистить от «мусорной» еды: выпечки, чипсов и сухариков, газировки. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера горячо приветствует инициативу. Она приводит данные о детском ожирении в Псковской области и показывает, как цифры растут вместе с носителями лишних килограммов. В своей колонке наш автор выражает уверенность в том, что от грядущей чистки выиграют, прежде всего, сами школьники, которым, вырастая, не придется за большие деньги избавляться от нездоровых пищевых привычек на марафонах питания.

Накануне нового учебного года, как обычно, звучит куча предложений о том, что бы еще этакое ввернуть в программу и чем еще насытить жизнь за партой. Как будто дети - терпеливые подопытные кролики, а школа - постоянно на все готовый тренажер для набора публичными персонами баллов социального капитала. Тот же инициатор потом будет глазами хлопать, недоумевая, чего это посбегали педагоги, и почему родители вынуждены отстегивать немалые суммы, доучивая детей у репетиторов.

Среди разномастной чуши, вроде инициатив о введении единой спортивной формы или уроков целомудрия, рискует утонуть по-настоящему дельное предложение.

Состоит оно в том, чтобы убрать из школьных буфетов «мусорную» еду: булочки, чипсы, газировку.

Крайне полезную мысль высказала Ксения Горячева из «Новых Людей», в Госдуме она является первым заместителем председателями комитета по науке и высшему образованию.

«Мы предлагаем, - сказала депутат, - менять подход к школьному питанию: убирать из меню агрессивно нездоровые продукты, добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Это инвестиция в здоровье, которая начнет работать уже сегодня и даст эффект на десятилетия вперед. Если в буфете будут не булочки и газировка, а сбалансированные и вкусные блюда, это станет нормой для ребенка».

Она ссылается на рост числа детей с ожирением и связывает это с пищевыми привычками, сформированными, в том числе, легким доступом к сладостям и фастфуду.

Аплодировать Ксении Горячевой хочется стоя. И вот почему.

Дети уж так устроены, ни таблицу Менделеева учить не хотят, ни поглощать пюрешку с паровым минтаем во время школьного обеда. А несчастную ложку капустного салата и вовсе за еду не считают. Что это? Зачем? В помои! Можно же в буфете догнаться мини-пиццей.

Между тем, усвоение номеров элементов — важный этап освоения школьного курса химии. А понимание принципов здорового питания закладывает основы пищевого поведения едва ли не на всю жизнь. Но вот какая штука. Почти никто дома не вкладывает детям в голову периодическую систему (на ее место можно подставить любую другую научную грамоту). То же самое и с питанием. Что принято поколениями в семье на стол подавать, то и ставят. Школа может и должна стать единственным подчас местом, где детям покажут, как грамотно питаться.

Раз уж школе с недавних пор возвращены функции воспитания, логично будет использовать их, в том числе, для формирования здорового пищевого поведения.

До сегодняшнего момента все школьное просвещение на тему питания в большинстве случаев сводилось к фразе: «Мы то, что мы едим». Древнее изречение многие знают как раз со школьной скамьи. Но не отдают себе отчет в том, что работает оно буквально так, как написано: что в свой организм положишь, из того он свои клетки и построит.

В итоге имеем эпидемию ожирения. В прошлом году по нацпроекту «Демография» Роспотребнадзор в Псковской области проводил исследование. Результаты устрашающие. 41,3% школьников региона имеют избыточную массу тела, а у 34,8% — ожирение.

По взрослым такие данные есть только применительно ко всей стране. В 2023 году 62,5% россиян имели избыток килограммов, от «просто» лишнего веса до ожирения на разных стадиях. За пять лет до этого показатели находились на уровне 61,7%. Цифры на весах и в статистике и так большие, да еще и растут.

Дело же не столько во внешнем виде. Сейчас, хвала небесам, каждый может выглядеть так, как пожелает. Я не зря столько раз упоминанию слова «здоровый» и «здоровье». Лишний вес — нагрузка на все системы организма, способная привести к фатальным последствиям.

Современный подход к питанию делает акцент на здоровье. Больше не принято издеваться над собой ради фигуры, составляя рацион из одного капустного листа в день. Принято заботиться о себе ради здоровья.

Например, следить за калорийностью, соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, то есть добавлять в рацион побольше рыбы и нежирного мяса (пресловутый минтай в этом смысле — просто «золотая рыбка», источник белка почти без жиров, а никакое не «фу, я такое не ем»), щедро накладывать овощи. Заполнять тарелку не гарниром до краев с сиротливым кусочком курицы, а наоборот, брать добрый кусок птицы и немного цельной крупы для длительной сытости. И овощи, овощи, овощи — подкормить полезные бактерии в кишечнике и подбодрить его перистальтику.

К сожалению, для людей более взрослых, вскормленных бабушкиными пирожками, что-то начинает доходить, когда здоровье посылает прощальные приветы. Пирожок — прекрасное блюдо русской кухни. Особенно для человека, много работающего в поле на севе ржи и на сенокосе. А современному горожанину столько энергии попросту не надо, ее излишек откладывается в виде жира зримо на боках и незримо на внутренних органах.

А начинается все, да, со школьной мини-пиццы, залитой сверху газировкой. Естественно нормальная еда будет невкусной, если ее тут же можно заменить на столь желанное для мозга сочетание жирного и сладкого. Можно заменить, но не нужно — вот, что должны вынести дети из школьной столовой. Чтобы вырастая, уже в собственные семьи не тащили багаж откровенно вредных понятий о том, что вкусно.

И дело вообще не в деньгах. Школьные обеды стоят скромных сумм, но поставщики питания за счет опта и опыта умудряются вбиться в эти невеликие деньги. Деликатесов на школьных тарелках нет, а есть как раз пресловутое правильное питание, которое заключается не в лососе и киноа, а отлично выстраивается на традиционных для россиян продуктах. Слыхали, наверно, недавно даже макароны с картошкой реабилитировали, вся соль в балансе — как во всякой другой сфере. Пирожки и чипсы тоже можно, но не как основу рациона, а в качестве лакомства.

На бытовом уровне все подсчеты показывают, что питаться бумажными сосисками даже в простом пересчете на килограмм продукта куда дороже, чем запечь тривиальную курицу (это мы еще не принимаем во внимание стоимость лекарств, которые непременно понадобятся при таком способе питания). А уж траты на школьный буфет и вовсе можно внести в отдельную графу расходов семейного бюджета. Они не понадобятся, если купить там будет больше «нечего», то есть продавать станут не глазированные полумесяцы и чипсы, а те же котлеты с овощным салатом.

Одна и та же проблема — отсутствие здоровых пищевых привычек — характерна для разных слоев, для людей с разным достатком.

Например, вот, что пару дней назад о правильном питании сообщила своим подписчикам актриса Анна Цуканова, звезда «Ералаша» из нашего детства:

«Если бы мне сказали это десять лет назад, я бы намного раньше полюбила ЗОЖ. Чтобы мягко перейти на ПП, оказывается, нужно не убирать еду, а прибавлять: овощи, смузи, качественный белок, внедрять в рацион больше клетчатки. Таким образом, постепенно будут вытеснены старые вредные пищевые привычки».

Анна — бывшая жена кинорежиссера Александра Котта и нынешняя кинопродюсера Михаила Врубеля. То есть вряд ли находится на уровне благосостояния, позволяющего покупать только колбасные обрезки. А вот поди ж ты. По фотоснимкам артистки видно, что она годами сражается за здоровый индекс массы тела. Как, в общем-то, многие ее коллеги по цеху. И как миллионы «обычных» россиян. Оттого такую популярность приобрели всевозможные марафоны правильного питания. Дело это сильно платное, но сограждане готовы платить, только бы кто-нибудь рассказал, чем заполнять свои тарелки. Появилось понимание в недостатке знаний.

Чтобы в будущем лишить подобных проблем нынешних школьников, не нужно даже вводить дополнительный урок. Все на практике. Достаточно почистить меню школьных буфетов, чтобы значительно оздоровить нацию в недалеком будущем. Да, по пути из школы ребенок непременно найдет свою пачку сухариков, но зачем ее подсовывать ему под нос еще и за партой? Мне кажется, при нашей печальной ситуации в демографии, государство должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы уже имеющиеся граждане подольше жили без таблеток. Тем более, что затраты на такую чистку отсутствуют вовсе, зато результат — грандиозный. Конечно, росчерком пера здоровую нацию не получишь, подход, как и во всяком большом деле, требуется комплексный. Начать со школьных стен будет самым логичным шагом.

Юлия Магера