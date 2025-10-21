Псковcкая обл.
Юлия Магера
Блоги / Юлия Магера

Мечта о пяти котлетах

29.10.2025 16:56|ПсковКомментариев: 0

Не бывать в школьных столовых шведскому столу – выстроить таким образом систему питания накануне предложили в Госдуме. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке рассказывает, чем кормят по такой системе финских школьников – без копейки родительских вложений, и какая стыдная причина помешает внедрить подобное на отечественной почве.

 

Умы россиян взбудоражило предложение ввести в школах шведский стол. Накануне свои соображения на этот счет депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова изложила в письме на адрес Роспотребнадзора. Народная избранница ссылается на регулярные жалобы со стороны детей и родителей на невкусные школьные обеды, которые летят в мусорку. Депутат считает, что свободный выбор наполнения тарелки и повлиял бы на качество блюд, и снизил бы количество отходов.

Очень дельное предложение. Жаль только, что реализовано оно будет примерно никогда.

Причина банальная – денег нет. Ни у родителей, которые все грустнее делаются, выходя из продуктового магазина (а с наступлением следующего года будут вынуждены затянуть пояса еще сильнее из-за тотального подорожания вообще всего после повышения НДС). Ни у государства – иначе оно давно бы уже кормило всех школьников. Но не кормит, значит, не имеет такой возможности.

Кстати, кое-где в мире такую возможность нашли. За примерами не надо ходить за семь морей, они прямо тут, под носом. Всеобщее бесплатное школьное питание первой в мире ввела Финляндия еще в 1948 году. Напомню, что страна регулярно занимает лидирующие позиции в ежегодном исследовании ООН об уровне счастья в разных уголках мира. В докладе нынешнего года финны заняли первое место.

Сегодня на линиях раздачи «финского стола» можно найти каши, супы, горячие блюда, фрукты, молоко. Родителям меню показывают в аналоге электронного дневника, оно учитывает современные тенденции нутрициологии. Отдельно готовят для аллергиков, детей с непереносимостью лактозы или глютена, для тех, кто не ест определенные продукты по этическим или религиозным соображениям, практикуют вегетарианские дни. В топе предпочтений финских школьников жареный лосось, запеканка из макарон с фаршем, пицца.

В этом месте россиянин, учивший в школе про «убогого чухонца», смущенно хмыкнет. Макароны с фаршем – это мы знаем, это мы едим. Жареный лосось – что-то на богатом. Не на каждом российском столе бывает даже в праздник. В школьную столовую заплывет только, если на площади Ленина высадятся инопланетяне.

Да нам, в общем-то, и не надо лосося. Пусть традиционный для финской кухни продукт остается финнам. На первых порах дайте нашим школьникам вволю пюрешки с котлетками и макарошек с куриными ножками.

Однако есть ощущение, что скорее опустится информационный железный занавес, чтобы россияне не слишком заглядывали в чужие тарелки, чем нечто подобное финской системе школьного питания прорастет на отечественной почве.

Не успела инициатива покинуть стены Госдумы, как тут же зазвучали комментарии о ее вреде и даже опасности. Мол, формат этот подходит, разве что, для праздников. Да и вообще, бесконтрольное хватание кусков с общего стола ведет к ожирению.

Все рассуждения подобного рода – не более чем стеснительные попытки прикрыть подлинную причину, по которой шведского стола в школьных столовых в обозримом будущем не появится. Причина эта стыдная – денег у нас нет на достойное школьное питание. «У нас» – это и у родителей, и у государства. Так что в обозримой перспективе продолжаем жить в парадигме «накормить хоть как-то».

Я не просто так пишу про котлетки и ножки во множественном числе. Введение в школах буфетов со свободным наполнением тарелок упирается в невозможность обеспечить достаточное количество порций для самостоятельного выбора школьниками блюд. Иной десятиклассник за раз может и пяток котлет освоить, запив полным графином компота – есть такая потребность у растущих организмов, мести все, что не приколочено. Но в реальности школьник, вечно голодный в силу гормональной перестройки организма, оказывается на положении слона из анекдота: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?»

Никто не даст десятикласснику пять котлеток. Размечтался. Одну – пожалуйста, к ней макарон побольше и тертой свеклы ложку. Между прочим, про сбалансированное питание в школе сейчас говорить не приходится. Какие там достижения нутрициологии! Рацион детей в стенах учебных учреждений чрезмерно богат быстрыми углеводами и вредными жирами. Незадолго до начала учебного года на ПЛН уже выходила моя колонка о необходимости почистить школьные буфеты от выпечки и чипсов – вот, где пролегает настоящий путь к ожирению и формированию нездоровых пищевых привычек.

Уровень родительской платы за школьные обеды балансирует на грани. Пролегает она между суммой, которую могут себе позволить выделить родители, и тем, что на эти деньги можно в реальности купить. То есть устанавливается минимум миниморум, в который можно впихнуть хоть какой-то обед. Отсюда и обилие дешевых углеводов, и порционная выдача – без нее вся система рухнет.

Не потянет средний родитель такую плату за школьные обеды, чтобы она покрывала расходы на шведский стол. А они неминуемо вырастут, если, во-первых, ученикам дать выбор, а во-вторых, ограничивать объем порции физическими возможностями детского организма.

Значит, уповать остается на государство. Но оно, если б захотело накормить всех детей, давно бы это сделало. Однако приоритеты другие. Пока что нашлись ресурсы кормить началку – без всякой иронии прорывом стало введение в 2020 году тотального бесплатного питания для учеников с первого по четвертый классы. Правда, и тут нашлось место для экономии. Полноценный горячий обед положен только ученикам второй смены, в первую кормят завтраком с кашей, а продленка все так же питается за счет родителей. Ну, хоть какое-то облегчение.

С пятого класса бесплатно кормят льготников. Если на еду для началки деньги присылает федеральный центр, то для детей из малоимущих семей, из семей участников СВО, для инвалидов из средней и старшей школы средства выделяют муниципалитеты. Например, в Пскове в этом году это ровно 100 рублей на ребенка в день – вот граница, очерчивающая возможности самого обеспеченного в регионе муниципалитета. Поставщик питания должен ужом вывернуться, чтобы на эти деньги соблюсти положенные нормы.

Не перестану повторять в своих материалах, что питание – краеугольный камень в фундаменте здоровья. Организм сам строит себя только из того материала, каким мы его обеспечили, то есть перенесли внутрь тела с тарелки. А в школьные годы закладываются и основы здоровья, и пищевые привычки на долгие годы вперед, которые в дальнейшем тоже влияют на состояние здоровья.

Я уверена, что, потратившись на полноценное питание школьников, государство в дальнейшем сэкономило бы на лечении взрослых.

Можно даже обойтись без шведского стола. Но пусть питание в школе будет бесплатным для всех – и полноценным. Без бумажных сосисок за три копейки и котлет из хлеба. Вот это была бы настоящая поддержка родителям и аргумент в пользу решения демографических проблем.

И где-то уж совсем за скобками болтается мысль, до которой светлые государственные головы дошли только в этом году: а не обеспечить ли питанием в школе и педагогов. Надо же, учитель тоже человек. Правда, пока дальше обсуждения дело не двинулось. Причину, думаю, надо искать в той же финансовой плоскости.

У нас в стране еще ни разу за всю историю не было полноценного и бесплатного питания в школах сразу для всех. Его внедрением мы мир, конечно, не удивим – мир уже такое видал. Но можем серьезно порадовать собственных граждан, облегчить в материальном плане родительское бремя, повлиять на формирование здоровья у целых поколений и усилить поддержку педагогов. Думаю, это достойные цели, чтобы начать задумываться об их достижении.

Юлия Магера

Псковская Лента Новостей
