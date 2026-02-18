12% псковичей планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами – опрос

Отпуска и отгулы к выходным на 23 февраля чаще присоединяют мужчины. Это следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова.

Изображение создано с помощью нейросети

В этом году работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье ждет три нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 12% псковичей намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых. 63% респондентов не имеют подобных планов. 15% работают по сменному графику.

Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин. Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (18%).Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 5% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 16%.

Опрос проводили с 12 по 17 февраля.