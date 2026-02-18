 
Общество

12% псковичей планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгулами – опрос

0

Отпуска и отгулы к выходным на 23 февраля чаще присоединяют мужчины. Это следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Пскова.

Изображение создано с помощью нейросети

В этом году работающих в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье ждет три нерабочих дня подряд в честь Дня защитника Отечества. 12% псковичей намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы продлить себе отдых. 63% респондентов не имеют подобных планов. 15% работают по сменному графику.

Желающих отдыхать дольше среди мужчин больше, чем среди женщин. Горожане 45+ делились подобными планами чаще тех, кто моложе (18%).Среди опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц только 5% планируют брать отпуска и отгулы, в то время как среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч таких уже 16%.

Опрос проводили с 12 по 17 февраля.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026