Сквер с гномами, забор у школы №1 и камеры на набережной: Юрий Бурлин о работе в округе

Об итогах выездных проверок, планах по обновлению Сквера породнённых городов, ремонте инфраструктуры у знаменитых псковских гномиков, механизмах привлечения внебюджетных средств и других результатах работы в округе №1 города Пскова в эфире «ПЛН FM» рассказал депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин.

- По традиции, начнем нашу беседу с анализа контрольного выезда на территорию вашего депутатского округа, он состоялся в ноябре прошлого года. Первым объектом стал проезд во дворе на улице Советская, 1. Двор большой, оживленный. Какая работа проделана, что еще впереди?

- Я считаю, что этот выезд стал хорошим продолжением нашей предыдущей работы. В прошлом и позапрошлом годах мы с главой выезжали на этот двор, чтобы рассмотреть обращение жителей. Там много транспорта и сложная логистика, поскольку есть магазины и много жильцов. Участок небольшой, но важный, так как через него проходит много людей. Просьбы жителей были удовлетворены главой города, который провёл торги. Мы быстро и оперативно решили все вопросы, включая проблему со складированием мусора. В канун Нового года мы проверили ситуацию и получили положительные отзывы от граждан. Результат был очевиден. Я считаю это большой победой нашей совместной работы с администрацией.

Контрольные выезды очень важны, так как они помогают выявлять и решать проблемы. Важно не только привлекать внимание к вопросам, но и реализовывать решения, чтобы видеть положительный результат. Мы всегда рядом.

- Также рядом с этим двором находится центральная точка притяжения горожан у бывшего магазина «Малыш». Место известно инсталляцией «гномики». Что с ним будет, Юрий Вячеславович?

- С главой города мы обсудили участие этого участка в конкурсе «Формирование комфортной городской среды». Мы планируем подать документы, как это сделали ранее, например, как реализовали проект по благоустройству Корытовского лесопарка. Сейчас над этим уже работает городская администрация, а я помогаю в поиске софинансирования, так как нужны дополнительные средства. Место с гномиками для проекта очень хорошее: чистое, без крупных развалин. Это центр города с богатой культурой и историей. Здесь есть небольшой участок с гномиками, который сейчас выглядит прекрасно. В процессе реализации проекта «Город Рождества» его красиво украсили, и место стало еще большей точкой притяжения. На текущий момент на территории необходимо поменять асфальт, немножко освещение надо подкрутить, сделать благоустройство, может быть, поставить систему безопасности. Про гномиков надо думать концептуально.

- В ваш округ также входит и Сквер породненных городов. Что там можно сделать?

- Если говорить о Сквере породненных городов, то это может стать важным и масштабным проектом. У нас есть богатый культурный слой, и мы уже обсуждали это с комитетом по охране памятников. Нельзя глубоко вмешиваться в этот слой, но есть возможности для изменений, не требующих масштабных строительных работ. Однако близлежащий проезд является проблемой. Где-то уже потеряна разница между тротуаром и дорогой, границы парковки.

- Забор у школы №1: он совсем нехорошо себя чувствует. Очевидно, его нужно ремонтировать. Когда это произойдет?

- Особенность центрального округа заключается в том, что мы не можем использовать 3D-заборы на всех фасадах, но можем сделать их там, где это не принципиально. На встрече с главой города обсуждалось финансирование этого проекта. После Нового года он сообщил, что процесс запущен, готовится тендерная документация. Ожидается, что тендер будет проведен в ближайшее время. Учитывая масштаб реконструкции самой школы, стоимость работ высока. Зона ответственности города — это забор вокруг школы. Рано или поздно его всё равно нужно было сделать. Но сейчас, учитывая состояние некоторых участков, особенно на улице Георгиевской, мы должны действовать оперативно. Насколько мне известно, планируется ремонт участка забора, который находится в наиболее плохом состоянии. Это связано с тем, что на улице Георгиевской есть ещё много проблемных мест. Поскольку есть финансирование, важно понять, как его распределить. Проблема еще в том, что у нас есть выбор: либо сделать ремонт спортзала какого-нибудь за 5-6 миллионов, или потратить их на забор. И мы понимаем, что забор не влияет на образовательный процесс, но есть безопасность, есть эстетика, есть определенные вызовы, когда приходится принимать не совсем популярные решения.

- Воркаут-площадка у гребной базы: для чего там нужны камеры? У памятника солдату Первой мировой камера тоже стоит. Но определить злоумышленника по ней, как оказалось, практически невозможно. Видимо, тоже надо думать, как исправлять ситуацию?

- Специфика территории непростая. Здесь много точек притяжения: набережная, различные учреждения, спортивная площадка. Видимо, людям приходить выпускать негативную энергию в какие-то такие вещи. Если мы говорим про воркаут-площадку, то она одна из крупнейших в городе, и она заслуженно пользуется спросом. Ей порядка 8 лет, она была установлена благодаря губернатору. Любое пространство или вещь, которая эксплуатируется, должна быть под надзором. На площадке есть специальные приспособления, покрытие, тренажеры. Если к детской площадке одни требования, то к спортивной - другие. Был поднят вопрос к главе города о передаче площадки в чьи-то хозяйские руки. Второй вопрос, как следствие, - провести там небольшой ремонт, чтобы заменить покрытие, и установка видеонаблюдения. Глава города откликнулся очень оперативно, у нас есть проект по поводу монтажа «Безопасного города» по набережной. Туда буквально добавили пару единиц, и эта площадка стала тоже закрываться (камерами - ред.). Понятно, что это не панацея, но когда стоит предупреждение о том, что вас снимает скрытая камера, кого-то это может остановить.

Вопрос о солдатском штыке можно считать провокационным. Штык — это часть, привлекает большее внимание, у людей есть соблазн что-то с ним сделать. Если взять в качестве примера скульптуру скобаря в детском парке, то её сложно повредить. Однако при установке штыка риски повреждения изначально присутствовали. В проекте по вводу системы «Безопасный город» наблюдение за этим участком усилят, потому что рядом располагается детская площадка.

- ТОСы на округе: сколько их, чем они занимаются и какие у них планы?

- Я всегда рад делиться интересными идеями как с коллегами, так и с жителями других округов. Важно понимать, что экономическая ситуация в нашем регионе и городе неидеальна с точки зрения доходов. Однако, как отметил губернатор, мы стремимся использовать небюджетные средства. Гранты — это такой небюджетный источник, который особенно важен для города. Как депутат, я поставил перед собой задачу максимально привлекать внебюджетные средства для своего округа. Для каждого дома это означает получение своего гранта. Есть определённая механика, которой нужно следовать.

Я подсчитал количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в нашем округе. Сейчас их 13, и на следующей сессии появится ещё одно. Мы не останавливаемся на достигнутом. Это хорошая практика, когда люди учатся друг у друга. Мне удалось найти активных людей, которые хотят не только улучшить ситуацию вокруг своих домов, но и внести вклад в развитие округа. Для меня примером является депутат гордумы Григорий Стороненков, который посвятил много времени и усилий своему округу. Мы равняемся на него. То, что нам удалось сделать, я считаю достаточно успешным. Каждый год мы увеличиваем объём привлечённых внебюджетных средств. Три года назад это было 2,5 миллиона, в позапрошлом — 4,5 миллиона, а в прошлом — уже 5,5 миллиона. Эти средства направлены на улучшение домов.

У нас есть городской и областной конкурсы проекторв ТОС, на которые мы можем подать заявку и привлечь дополнительные средства. Благодаря ТОС мы получаем много возможностей, в прошлом году сделали ямочный ремонт в трех дворах. Была небольшая квадратура, но это все равно позволяет немножко сдвинуть проблему с мертвой точки, и это очень важно и ценно. Благодаря грантам люди могут позволить себе устанавливать дополнительные шлагбаумы, благоустраивать территории, обеспечивать безопасность. Я всегда озвучиваю, что радуюсь, когда жители начинают смотреть на двор не как на внешний ресурс, а как на внутренний, потому что они смотрят немножко за пределами своего подъезда, за пределами своей квартиры. Ситуация с ТОСами помогает их переламывать.

Например, ТОС на Некрасова, 52 около полугода назад рядом с Домом радио поставил забор и стал планировать проект в сторону здания таможни, хоть это и городская территория, но такая возможность есть. Плюс округа в том, что у нас небольшие дома, но также минус, что много пожилых людей, до которых тяжело донести историю с ТОСами. Председатели ТОС – неограненные алмазы, которые с нашей помощью превращаются в бриллианты, а затем ищут (сторонников - ред.) и вовлекают в процесс.

- У вас в округе есть чат для ТОСовцев. Насколько этот элементарный, казалось бы, инструмент помогает в работе?

- У каждого территориального общественного самоуправления свои задачи, но проблематика, подготовка документов и предложений остаются общими. Эти вопросы могут быть разными для разных ТОС, но суть их одна. Кто-то уже прошел этот путь, а кто-то только начинает. Мне помогают помощники: одни занимаются медийными аспектами, другие — документальными. Это позволяет людям, которые сталкиваются с этим впервые, пройти путь с поддержкой. Когда люди видят первые результаты, их уже не остановить. Они начинают предлагать свои идеи и решения. Важную роль играет личное знакомство и общение. Во время предвыборной кампании я посетил около 80 дворов и установил контакты с некоторыми жителями. ТОС в хорошем смысле дают людям возможность увидеть результаты своей работы. Власть предоставляет депутатам возможность быстро добиться изменений. Средства, которые вкладываются в дома, жители не смогли бы собрать так быстро. Я считаю, что за год можно достичь значительных результатов. Даже если каждый житель будет вносить по тысяче рублей, собрать миллион на ремонт дома будет сложно.

- Как часто встречаетесь с жителями округа? Это только формат депутатских приемов или есть внеплановое рабочее взаимодействие?

- У меня есть прямые и визуальные контакты. Это когда кто-то звонит или обращается ко мне лично. Встречи в основном касаются проблемных вопросов. Возможно, крупных проблем нет, или они есть, но решаются через более нормальные каналы связи. Люди приходят на приём каждый месяц. Я принимаю на улице Гоголя. Ежемесячно от 1 до 5 человек обращаются ко мне. Мы сразу начинаем решать вопросы в рабочем порядке. Есть обращения через Думу и соцсети. Все каналы связи открыты. Если требуется выезд на место, я или мои помощники выезжаем в зависимости от задачи. Благодарю весь аппарат Думы и помощников, которые работают на благо горожан, и тех, кто сделал свой выбор.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже.