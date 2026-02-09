 
Общество

Штык псковского памятника солдату Первой мировой войны снова обломан

У памятника солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, в очередной раз обломали штык, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, это уже далеко не первый случай. Вандалы неоднократно повреждали памятник.

 

Например, очередной схожий акт вандализма произошел в начале 2024 года. 

Памятник солдатам Первой мировой войны - псковичам появился на набережной в Пскове 6 августа 2015 года. Инициативу установки и финансирование работы реализовало региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник. 

