Штык псковского памятника солдату Первой мировой войны снова обломан

У памятника солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, в очередной раз обломали штык, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, это уже далеко не первый случай. Вандалы неоднократно повреждали памятник.

Например, очередной схожий акт вандализма произошел в начале 2024 года.

Вблизи памятника ранее устанавливали камеры видеонаблюдения.

Памятник солдатам Первой мировой войны - псковичам появился на набережной в Пскове 6 августа 2015 года. Инициативу установки и финансирование работы реализовало региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник.