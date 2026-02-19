«Гайд-парк»: Юрий Бурлин о депутатской работе в Псковской гордуме и в 1-м округе

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк».

Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №1, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с гостем о его депутатской деятельности в гордуме и на территории округа.

Сквер породненных городов и «гномики» в проходном месте: какова дальнейшая судьба этой центральной, но не самой простой в плане благоустройства территории? Забор у школы №1 совсем нехорошо себя чувствует. Когда его отремонтируют? Как решить проблему с регулярным покушением вандалов на памятник солдату Первой мировой? В каких форматах Юрий Бурлин взаимодействует со своими избирателями? Какие значимые проекты в текущем году планируется реализовывать в 1-м округе?