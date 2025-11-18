Псковcкая обл.
Общество

Выезд в округ Юрия Бурлина: что улучшат в центре Пскова?

19.11.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

Контрольный выезд в округ №1 депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина состоялся 19 ноября. В ходе выезда были осмотрены четыре общественные территории. В частности, шла речь о восстановлении фигурок гномиков в сквере у площади Ленина, благоустройстве данного сквера и ремонте забора у школы №1. Подробнее о том, как прошел выезд и какие обновления ждут центр города Пскова, — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Отремонтированный проезд

Первой точкой выезда стал двор дома №1 по улице Советской. В прошлом году депутат Гордумы Юрий Бурлин вместе с главой Пскова Борисом Елкиным уже выезжал на эту территорию. Тогда было принято решение отремонтировать дворовый проезд во дворе магазина «Малыш». На данный момент дорожное полотно обновлено. 

«Все работы выполнены качественно и в срок, — отметил Юрий Бурлин. — Также были перенесены мусорные контейнеры».

 

Глава города уточнил: «А контейнеры так и останутся открытыми?». Депутат пояснил, что обращений и жалоб от граждан по этому поводу не поступало, но проработать вопрос о закрытой площадке для мусора — целесообразно.

«Давайте подумаем по поводу мусорки, чтобы она красивая была. Все-таки центр города», — призвал Борис Елкин.

 

Помимо прочего, вопросом для обсуждения стал внешний вид фасада дома №1. Сейчас он находится в не самом лучшем состоянии.

«Есть ли здесь ТОС?» — поинтересовался Борис Елкин. Юрий Бурлин ответил, что пока нет, но постепенно заинтересованные лица появляются.

«Но стоит учесть: дом старый, жителей больше беспокоит коммунальная инфраструктура, а не фасад. Люди стараются вкладываться в то, что хорошо для внутренней части дома. Поэтому здесь важно найти какой-то баланс», — сказал депутат.

 

«В старых домах всегда такая история: кровля, вода, канализация — вот это всё надо, к сожалению, решать. Надо подумать, что с этим сделать, все-таки самый центр города», — подытожил Борис Елкин.

Гномики и Сквер породненных городов

Далее собравшиеся отправились в сквер на площади Ленина, где находится известная инсталляция с гномиками, которые часто становятся объектами вандализма.

Здесь планируется подача заявки от города по благоустройству.

«Территория, конечно, не то, чтобы подходит для "посидеть и отдохнуть": здесь шумно, но все же это центральная городская точка, надо бы как-то ее благоустроить», — сказал Юрий Бурлин.

 

«Да, она проходная, но с учетом бизнеса, который здесь есть (в сквере располагается отделение банка, кафе, — ред.), конечно, стоит говорить о потенциальном развитии. Здесь находятся и наши гномики, которые частично снова отсутствуют. Планируем и с депутатом переговорили по поводу того, чтобы эту территорию заявить на следующий год в конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Не только эту территорию, но и Сквер породненных городов тоже захватить и все вместе сделать. Там, конечно, сумма 70 миллионов, территория большая, но, по крайней мере, стоит попробовать облагородить», — предложил Борис Елкин.

Ранее подавалась заявка на благоустройство территории с гномиками по программе «Формирование комфортной городской среды», но она не была одобрена.

Что касается Сквера породненных городов, здесь внимание уделили освещению. «Я здесь сам в последнее время часто хожу, место не самое светлое. Не думаю, что надо перекладывать полностью освещение, но обновить нужно», — сказал глава города.

«Я называю это "тихий свет". А так это место, в которое можно вдохнуть новую жизнь», — заключил Юрий Бурлин.

Забор у школы

Следующей точкой выезда стала улица Георгиевская, 4. Состояние забора возле школы №1 вызывает вопросы. Директор школы Наталья Ломонова отметила, что вдоль забора пролегает туристическая тропа. Глава города в свою очередь подчеркнул, что ремонт забора первоочередный — это вопрос безопасности.

«Но дело в том, что наш забор претерпел три больших, глобальных преобразования. В 2010 году ремонтировали, вели коммуникации к церкви, поэтому копали. В 2015 году церковь Георгия со Взвоза восстанавливали полностью после войны. Там были деревянные трубы для водоотведения, и поэтому поднимали и делали качественно дорогу. Соответственно, здесь укладывали тротуар, у нас брусчатка была раньше, мы ходили по рельсам, шпалам в 80-х годах в школу, когда я здесь училась. И, конечно, в 2020 году, когда восстанавливали центр туризма, как раз под этой частью забора вели коммуникации. Поэтому наш забор не выдержал», — сказала Наталья Ломонова.

По словам заместителя главы города Алексея Несмашного, на сегодняшний день необходимая сумма для восстановления составляет 11 миллионов 650 тысяч рублей.

«Давайте так: в следующем году начнем делать частями», — сказал Борис Елкин.

 

Также шла речь о ремонте школы №1. «Будет думать, с Москвой этот вопрос прорабатывать», — пообещал глава города.

Воркаут-площадка

Выезд продолжился на воркаут-площадке у гребной базы. Здесь планируется установка камер видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный город».

«Две камеры закроют всю территорию площадки. Еще мы посчитали покрытие площадки, оно порядка двух миллионов обойдется», — сказал депутат.

 

«Площадка не на балансе города?» — уточнил Борис Елкин. «Нет», — ответил Юрий Бурлин.

«Эта площадка действительно не находится на балансе наших учреждений. Проблема у нас была, сейчас она практически уже решена. Мы приглашали сюда специалистов, посчитали виды работ. На сегодняшний день полностью планируем заменить покрытие, провести ремонт тех объектов, которые здесь находятся, именно тренажеров. Также осуществить ремонт освещения и установить камеры видеонаблюдения», — доложил Алексей Несмашный.

Юрий Бурлин добавил, что хотелось бы в дальнейшем установить несколько тренажеров для людей серебряного возраста, поскольку площадка пользуется популярностью у разных групп населения.

ТОС Некрасова, 52

Завершающей точкой маршрута стало территориальное общественное самоуправление по адресу: Некрасова, 52. Здесь активные жители восстанавливают ограждение вокруг дома, который является памятником культурного наследия.

Председателем ТОС является Василий Белоцерковский.

Сейчас ТОС уже реализует второй проект - ремонтируется забор. 

«Это наш активный гражданин, это очень ценно и важно для меня, потому что на таких граждан опирается наш город. Это уже второй проект по ТОСу. Первый проект был сделан по ремонту окон. Все стало хорошо. Этот дом достаточно маленький, всего 6 квартир. Самим им было бы сделать очень тяжело. Но с помощью ТОС это становится возможным. Пока делаем одну часть забора. Попозже подадим заявку и на другую часть», — поделился Юрий Бурлин.

 

В завершение выезда депутат сказал, что на все заявленные вопросы были получены положительные ответы от главы города.

«Сегодня провели важный выезд, потому что это центр города. Активность депутата в данном случае приветствуется, и он действительно проводит большую работу с горожанами, общественниками, с активными гражданами. Очень хорошо развиваются ТОСы в этом округе. Большое количество участников всегда и в областном конкурсе, и в городском. Это приветствуется. Что касается остальных объектов, конечно, есть проблемные места. Это касается и школы №1, в следующем году ей 240 лет. Это круглая дата, большая. Забор, к сожалению, уже где-то даже небезопасен, поэтому приняли решение, что за следующий год надо его сделать. Также особое внимание стоит уделять и спорту, учитывая, что каждый год у нас увеличивается количество ребят, которые занимаются спортом. Это надо приветствовать, это надо развивать. Большая спортивная площадка, которая находится фактически на набережной реки Великой, пользуется высокой популярностью. Конечно, есть естественный износ, есть, к сожалению, и вандализм, поэтому будем устанавливать дополнительные камеры видеофиксации, ну и также обновлять оборудование», — подытожил Борис Елкин.

Подводя итог, можно отметить, что выезд получился плодотворным. Удалось обсудить множество вопросов и наметить пути их решения. В ближайшее время центр города может стать еще более привлекательным для псковичей и гостей областного центра.

Александра Мошина

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова Бурлин Юрий Вячеславович Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1
Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 80 человек
