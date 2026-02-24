 
Общество

Дом Софьи Перовской в Пскове планируют расселить в 2031 году 

0

Изменения внесли в постановление администрации города Пскова от 11.06.2015 № 1286 «Об утверждении Положения о переселении граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове». В перечне жилых помещений появился Дом Софьи Перовской (Дом купца Курбатова), который находиться на улице Советской, 42. Расселить жителей дома планируют в 2031 году, следует из документа на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Фото: История Пскова в архитектуре/ сообщество ВКонтакте

Общая площадь дома составляет 566,7 квадратных метра. В октябре 2025 года он был признан непригодным для проживания. 

Постановление администрации города Пскова №178 от 18.02.2026​​​​​​

Заказчик и история строительства дома до сих пор остаются загадкой. Известно лишь, что дом построили в первой половине XIX века по «образцовому» (предназначенному для многократного использования) проекту. Возможно, был использован фасад серии 1809 года. Здание впервые появилось на плане Пскова в 1857 году. С 1856 по 1864 года в нём проживала революционерка Софья Перовская, которая непосредственно руководила покушением на Императора Александра II. 

В годы Великой Отечественной войны дом сильно пострадал, но был восстановлен в первоначальном виде.

Ранее сообщалось о планах в 2026 переселить из аварийного жилья в Псковской области 78 человек. Общая расселяемая площадь составит 1169,05 квадратных метра.

Смотрите также

Переселить из аварийного жилья в 2026 году в Псковской области планируют 78 человек

0

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026