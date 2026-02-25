Анастасию Повторейко перевели под домашний арест

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко отправится под домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд сегодня рассмотрел ходатайство следователя по ОВД второго отдела СУ СК РФ по Псковской области о продлении срока содержания Анастасии Повторейко под стражей.

Судебное заседание было закрытым в связи с тем, что в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемой могут быть оглашены показания свидетелей, исследованы иные доказательства, составляющие тайну следствия.

По итогам рассмотрения ходатайства суд отказал в его удовлетворении и изменил меру пресечения на домашний арест на срок до 27 мая.

Напомним, Анастасию Повторейко обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Также сегодня Telegram-канал Baza писал, что с 2022 по 2024 год Анастасия Повторейко получила выплаты от частных иностранных фармацевтических компаний и их российских филиалов — Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim. Общая сумма таких вознаграждений составила около 720 тысяч рублей.

Кроме того, Анастасия Повторейко была оформлена на несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста — что дополнительно увеличивало её зарплату в 160–180 тысяч рублей.

12 февраля Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Анастасии Повторейко от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы.