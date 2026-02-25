 
Общество

Михаил Миронов покинет пост главврача Псковского центра психиатрии и наркологии

27 февраля будет последний рабочий день у главного врача Псковского клинического центра психиатрии и наркологии Михаила Миронова, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области. 

Михаил Миронов покидает должность главного врача в связи с переходом на новое место работы. 

«Министерство здравоохранения Псковской области благодарит Михаила Николаевича за развитие психиатрической и наркологической служб Псковской области, выстраивание единого подхода в работе головной организации и в филиалах. Желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры», - добавили в министерстве. 

Михаил Миронов родилс я в Рязани. По специальности он врач-психиатр, прошел переподготовку по психотерапии, затем получил специальность психиатр-нарколог. 

До Псковского клинического центра психиатрии и наркологии работал в Спасской центральной районной больнице в городе Спасск-Р язанский в Рязанской области. Та м Михаил Миронов трудился заместителем главного врача по медчасти, а затем главврачом.  В 2020 году  получил б лагода рность министра здравоохранения РФ. Гл авным врачом Псковской областной психиатрической больницы был назначен в октябре 2021 года.   

