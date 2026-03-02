Международный день спички отмечают 2 марта

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников — Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения — сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения — что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Изображение: Нейросеть

Спичка — палочка из горючего материала (чаще всего дерева), имеющая на конце зажигательную головку, служащая для получения открытого огня. Чиркая спичкой о коробок, люди даже не задумываются об истории этого весьма практичного и удивительного изобретения. А ведь разводить огонь в древности было весьма сложным делом — его добывали трением или высеканием.

Даже после изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, разжигание огня требовало немало усилий и определенной сноровки, поскольку высекание искры было в данном «аппарате» самым неприятным моментом. Лишь потом кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков — многие занимались их совершенствованием, стараясь сделать более удобными и безопасными.

Большой прогресс в совершенствовании спичек был сделан с открытием фосфора, пишет calend.ru. Немецкий ученый А. Ганквитц догадался изготовить спички с серным покрытием, которые зажигались при трении о кусочек фосфора. Сделать их удобными для широкого употребления стало возможным после изобретения в конце 18 века французским химиком К. Бертолле соли хлорат калия (более известной как бертолетова). Именно он доказал, что пламя может стать результатом иной химической реакции — капнув серной кислотой на бертолетову соль, появится пламя.

Это открытие позволило подойти к вопросу добывания огня совсем с другой стороны. С этого времени во многих странах учеными начались изыскания по созданию удобных и безопасных спичек, а международного патентного права тогда еще не существовало. Поэтому сегодня и нет единого мнения, кто же стал первым изобретателем спичек, в современном их понимании. В связи с этим, имеет смысл говорить только о широком промышленном их производстве.

Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок). В солнечную погоду зажечь спичку можно было при использовании линзы, а в другие дни — при сочетании с капелькой серной кислоты. Первая мануфактура по производству таких спичек была зарегистрирована в Вене (Австрия) в 1813 году. Первые спички были невероятно дороги и, безусловно, весьма опасны, ведь серная кислота при воспламенении головки могла разбрызгаться и вызывать серьезные химические ожоги. Поэтому работы по совершенствованию спичек продолжались.

При поиске другого легковоспламеняющегося вещества заметили белый фосфор, добытый еще в 1669 году алхимиком Брандом. По одной из версий, новый образец спичек, состоявших из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея, придумал английский фармацевт Джон Уокер в 1827 году, по другой — французский химик Шарль Сориа в 1830-м. Однако, эти фосфорные спички были также огнеопасны, поскольку загорались даже от взаимного трения в коробке и при трении о любую твердую поверхность (например, о подошву). К тому же белый фосфор очень ядовит, что было вредно для здоровья (впоследствии производство спичек с использованием белого фосфора было запрещено почти во всех странах).

Эту проблему удалось решить лишь через два десятилетия, после того, как в 1847 году был открыт не ядовитый красный фосфор. Немецкий химик Бетхер сделал свой образец спички — он смешал бертолетову соль, серу с клеем, и макнул в него лучинки, предварительно покрытые парафином. А чтобы поджечь эту лучинку, он создал специальную поверхность — смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Новые спички стабильно зажигались и давали желтое, ровное пламя. Они не дымили, не имели неприятного запаха. Первые «безопасные спички» начали производить в 1851 году в Швеции, братья Лундстремы, поэтому долгое время такие спички именовали «шведскими». В 1855 году они были представлены на Международной выставке в Париже и получили золотую медаль. С этого момента спичка начала триумфальное шествие по всему миру и после некоторых усовершенствований дошла до наших дней. Современная спичка не содержит соединений серы и хлора, вместо них используются парафины и бесхлорные окислители.

В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах, но документальных подтверждений этому не сохранилось. Достоверно известно, что к 1848 году в стране работало уже более 30 спичечных мануфактур. Но вышедший в том же году закон, разрешающий производство спичек только в Санкт-Петербурге и Москве и ограничивающий розничную их продажу, свел все производство на нет. Лишь через 20 лет было вновь разрешено «повсеместно, как в Империи, так и в Царстве Польском производить выделку фосфорных спичек». Тогда же началась и постепенная механизация спичечного производства. Так, к 1913 году в стране действовало 251 зарегистрированное производство безопасных спичек. Причем большинство спичечных фабрик было оснащено механическими станками, работавшими в основном от паровых машин.

Но в связи с последующими революционными событиями, последствиями войн и разрухи, производство спичек в России неуклонно снижалось. К началу 1940-х годов, после проведенной реконструкции фабрик, началось возрождение спичечного производства, и страна даже стала экспортировать спички в коммерческих масштабах. Но разрушения во время Великой Отечественной войны свели эти усилия на нет, только к середине 1960-х спичечный кризис в стране был в основном ликвидирован. Однако уже в 1990-е годы в условиях рыночной экономики производство спичек в России вновь пришло в упадок, чему способствовало и массовое производство одноразовых дешевых зажигалок. Сегодня немногим спичечным производствам удалось выжить и развиваться в современных условиях.

Кстати, русское слово «спичка» произошло от слова «спица» (заостренная деревянная палочка). Первоначально для обозначения спичек в современном понимании использовалось словосочетание «зажигательные (или самогарные) спички», но со временем первое слово стало опускаться, а потом и вовсе исчезло из обихода.

В настоящее время, благодаря различным материалам и технологиям, спички бывают разные. Например, по материалу спичечной палочки их подразделяют на деревянные (изготовленные из мягких пород дерева), картонные и восковые; по методу зажигания — на терочные (зажигающиеся при трении о специальную поверхность) и бестерочные (зажигающиеся при трении о любую поверхность). В России наиболее распространены осиновые тёрочные спички. Спичечный коробок советского/российского образца (по ГОСТу) имеет длину пять сантиметров, что нередко используется (при необходимости) для измерения других предметов.

Также помимо обычных (бытовых) спичек изготавливаются специальные. Например, охотничьи (или штормовые) — они горят на ветру и даже под дождем; термические (дающие при горении более высокую температуру, а значит и больше тепла); сигнальные (с цветным пламенем); сигаретные (для раскуривания сигар); каминные (очень длинные спички, чтобы зажигать камины) и другие. Есть даже декоративные (в основном для коллекционеров), выпускаемые ограниченным тиражом с различными рисунками на коробках (подобно почтовым маркам).

Но надо также отметить, что спички с их богатой историей, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Вот лишь несколько примеров — вместо счетных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления спичечных домиков и другого творчества, для жеребьевки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов. Неудивительно, что в ряде стран — например, в России, Швеции, Швейцарии и Германии — существуют Музеи спичек.

Понимая пользу спичек, важно помнить и об опасности, которая возникает при неосторожном обращении с огнем. По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожного обращения с огнем. Поэтому важно помнить: «Спички — детям не игрушка».