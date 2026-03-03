В Пскове снесут самовольно установленный гараж

Администрация Пскова издала постановление о демонтаже самовольно установленного гаража, размещённого на улице Правды, возле дома 10А, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: Контрольное управление администрации Пскова

В случае неосуществления демонтажа гаража в сроки, установленные постановлением, он будет демонтирован в порядке очерёдности муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города».

С текстом постановления можно ознакомится на сайте администрации Пскова.