В Пскове выявили 12 самовольных информационных конструкций

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 10 по 11 марта на нескольких улицах Пскова выявили 12 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в

контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: контрольное управление администрации Пскова

Конструкции обнаружили на улицах Яна Фабрициуса, Алтаева, Ипподромной, Труда, Инженерной, Юности, Набат, Леона Поземского, а также на проспекте Энтузиастов и Сиреневом бульваре.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.