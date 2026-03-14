Антон Минаков: Переименование Собрания — логичный и символический шаг после создания правительства

Переименование Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области не коснется жителей региона и работы депутатов, но приведет названия органов власти к общероссийскому стандарту. Такое мнение озвучил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы также поддержали данную инициативу, поскольку у нас не так давно в регионе произошли изменения. Например, администрация Псковской области была переименована в правительство Псковской области, поскольку регионом должно управлять правительство. Ну и следовательно, безусловно, после переименования администрации в правительство было абсолютно логичным переименовать Псковское областное Собрание в Законодательное Собрание», — отметил Антон Минаков.

Данная инициатива объединила представителей разных фракций Псковского областного Собрания депутатов. По словам депутата, предложение обсуждалась на отдельных встречах, а также на совещании с региональным правительством.

«Мы также общались с коллегами из "Единой России" и других партий и пришли к выводу о том, что необходимо подать такое коллективное обращение. Необходимо было сделать дополнительные изменения в рамках переименования областного Собрания в законодательное», — пояснил региональный координатор ЛДПР.

Антон Минаков подчеркнул, что переименование — это сугубо технический, «символический» шаг, который призван сделать названия властных структур более благозвучными: «Это уже давно сделали все другие регионы. Поэтому даже чисто на слуховое восприятие все-таки правительство и Законодательное Собрание звучит более, скажем так, солидно. Я эту инициативу поддерживаю, поскольку она абсолютно логична».

Депутат заверил, что такое изменение на работе областного Собрания не скажется, но при этом он выразил надежду, что даже такие детали в перспективе могут добавить прозрачности в работу законодательного органа.

«Никаких изменений в рамках работы, устава, принятия законопроектов. Ни в коем случае это не коснется работы депутатов и жителей Псковской области. Депутаты также будут также собираться на сессии, мы будем также относить законопроекты. По большому счету ничего в работе Собрания не изменится», — резюмировал Антон Минаков.

Вопрос о смене названия депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Собрания.