Антон Минаков: Переименование Собрания — логичный и символический шаг после создания правительства

Переименование Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области не коснется жителей региона и работы депутатов, но приведет названия органов власти к общероссийскому стандарту. Такое мнение озвучил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Данная инициатива объединила представителей разных фракций Псковского областного Собрания депутатов. По словам депутата, предложение обсуждалась на отдельных встречах, а также на совещании с региональным правительством.
Антон Минаков подчеркнул, что переименование — это сугубо технический, «символический» шаг, который призван сделать названия властных структур более благозвучными: «Это уже давно сделали все другие регионы. Поэтому даже чисто на слуховое восприятие все-таки правительство и Законодательное Собрание звучит более, скажем так, солидно. Я эту инициативу поддерживаю, поскольку она абсолютно логична».
Депутат заверил, что такое изменение на работе областного Собрания не скажется, но при этом он выразил надежду, что даже такие детали в перспективе могут добавить прозрачности в работу законодательного органа.
«Никаких изменений в рамках работы, устава, принятия законопроектов. Ни в коем случае это не коснется работы депутатов и жителей Псковской области. Депутаты также будут также собираться на сессии, мы будем также относить законопроекты. По большому счету ничего в работе Собрания не изменится», — резюмировал Антон Минаков.
Вопрос о смене названия депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Собрания.
