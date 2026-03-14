 
Общество

Суд в Псковской области взыскал со строительной компании 1,1 млн рублей

0

Суд взыскал с ООО «Строительная компания «Развитие» в пользу ООО «ПромЖилСтрой» более 1,1 миллиона рублей долга и пеней, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Скриншот с сайта bibliopskov.ru

Суд взыскал долг по четырем договорам подряда на корректировку проектной документации по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Псков, площадь Ленина, 3, с последующим размещением в нём Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Пскова».

Между сторонами заключены договоры на корректировку проектной документации по указанному выше объекту в части замены светильников, решений по питанию насосов, диспетчеризации лифтового оборудования и подключения системы пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-мониторинг», расстановки опор наружного освещения, разработки раздела на устройство имитации фрагмента стены церкви и т.д.

ООО «ПромЖилСтрой» выполнило работы в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела копиями актов. 28 декабря 2024 года администрация Пскова выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем ООО «Строительная компания «Развитие» выполненные работы оплачены частично, что стало основанием для обращения в суд.

Решением от 2 марта требования удовлетворены частично (отказано в неустойке). 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026