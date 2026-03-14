Суд в Псковской области взыскал со строительной компании 1,1 млн рублей

Суд взыскал с ООО «Строительная компания «Развитие» в пользу ООО «ПромЖилСтрой» более 1,1 миллиона рублей долга и пеней, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Суд взыскал долг по четырем договорам подряда на корректировку проектной документации по объекту: «Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Псков, площадь Ленина, 3, с последующим размещением в нём Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" Пскова».

Между сторонами заключены договоры на корректировку проектной документации по указанному выше объекту в части замены светильников, решений по питанию насосов, диспетчеризации лифтового оборудования и подключения системы пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-мониторинг», расстановки опор наружного освещения, разработки раздела на устройство имитации фрагмента стены церкви и т.д.

ООО «ПромЖилСтрой» выполнило работы в полном объеме, что подтверждается представленными в материалы дела копиями актов. 28 декабря 2024 года администрация Пскова выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем ООО «Строительная компания «Развитие» выполненные работы оплачены частично, что стало основанием для обращения в суд.

Решением от 2 марта требования удовлетворены частично (отказано в неустойке).