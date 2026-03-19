«Дневной дозор»: Помогут ли акцизы на чипсы, фастфуд и снеки улучшить здоровье населения? 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Помогут ли акцизы на чипсы, фастфуд и снеки улучшить здоровье населения?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Мысль о том, что фастфуд и чипсы могут быть вредны для здоровья, вот уже многие годы стараются донести до населения врачи. Такие продукты несут угрозу для организма из-за высокого содержания жиров, сахара, соли и химических добавок, а также из-за образования канцерогенов.

Очевидно, что чипсы, разные снеки и газированные лимонады – это не те продукты, которые нужны растущему организму. Многие родители стараются контролировать потребление фастфуда и снеков своими детьми, однако, как известно, запретный плод сладок. По пути из дома в школу никто не запретит ему зайти в магазин и купить на свои карманные деньги «пожевать» чего-нибудь вредного. Нередко и внутри школьных стен можно увидеть автомат со снеками и газированными лимонадами, есть они и в буфетах.

Обеспокоились проблемой популярности вредной пищи среди населения и в общероссийском общественном движении «Здоровое Отечество». Общественники направили письмо главе аппарата правительства России, вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой ввести акцизы на такие вредные для здоровья товары, как чипсы, снеки, фастфуд, кондитерские изделия.

«Считаем необходимым включить в него отдельные категории ультрапереработанной продукции, в которых зафиксировано критическое превышение сахара, соли и насыщенных жиров. Речь идет о таких продуктах, как чипсы, снеки, кондитерские изделия, фастфуд. Во избежание избыточного регулирования и точечного воздействия на наиболее вредные позиции, критерии отнесения продукции к подакцизной должны быть разработаны совместно с министерством здравоохранения и профильным научным сообществом», — говорится в письме.

Стоит напомнить, что первые акцизные марки были введены в РФ еще в 1994 году на табачную и алкогольную продукцию. Акцизы — источник регулярных доходов государства, которые идут на финансирование образования, здравоохранения, обороны и других нужд. Еще одной функцией акцизов является забота о здоровье населения. Чем выше федеральный налог — тем дороже продукция и тем меньше её покупают.

С 1 июля 2023 года по предложению Минздрава в России был введен акциз и на сладкие напитки. С каждого литра сладкого питья производители платят семь рублей в госказну.

Лимонады были популярны и во времена СССР. Но тогда содержание в них сахара строго контролировалось. Напитки-то выпускались в соответствии с ГОСТом. Сейчас же таких строгих требований к качеству и «здоровью» напитков нет. Наряду с акцизом на сладкое был повышен и НДС на фастфуд (гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры) на 10%. Если так посмотреть, то акцизы — это благо. И овцы целы, и волки сыты. И население меньше «травится», и государственная казна пополняется. Помогут ли акцизы на чипсы, фастфуд и снеки улучшить здоровье населения? Действительно ли эти продукты настолько вредны для человеческого организма? Такие вопросы мы зададим работникам здравоохранения, родительскому сообществу и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Врач-гастроэнтеролог третьего педиатрического отделения Псковской детской городской поликлиники Никита Безродных перечислил те заболевания, к которым детей приводит чрезмерное употребление фастфуда, снеков и газированных напитков.

«В целом к фастфуду относятся чипсы, сухарики, бургеры и тому подобное. В этих продуктах состав сам по себе несбалансированный из‑за обилия жиров, особенно трансжиров, насыщенных жиров, углеводов очень много, особенно простых углеводов, сахара и усилителей вкуса. В целом употребление на постоянной основе таких продуктов может вызывать ряд проблем, особенно в детском возрасте, у подростков. Самое первое — это ожирение из‑за большого калоража, накопление жировой ткани, кратковременное чувство насыщения после таких продуктов, что провоцирует лишние приёмы пищи. Соответственно, риск ожирения очень высок. Далее — нарушение работы поджелудочной железы из‑за обилия простых углеводов заставляет работать поджелудочную железу в усиленном режиме. Что в длительный срок может приводить к сахарному диабету, к инсулинорезистентности. Также самое главное — это заболевание желудочно‑кишечного тракта: гастриты, дуодениты, с чем ко мне обращаются чаще всего. Эти продукты также могут нарушать работу желчного пузыря и желчевыводящих путей, что может приводить к болям разной этиологии, разного местонахождения. Подавляющее большинство детей у меня на приёме именно с данными проблемами».

Генеральный директор компании «Ресурс», которая готовит питание для десяти школ Пскова, Сергей Сарафанов, твердо уверен в том, что никакими акцизами привить правильное пищевое поведение детям не получится. По его мнению, это большая комплексная работа, которая должна проводиться сообща родителями и учебными заведениями.

«Школьное питание организуется в строгом соответствии с СанПиН. В нём действует множество ограничений: допускаются только щадящие способы приготовления — тушение, варка и тому подобное. Жарка во фритюре запрещена, как и практически все специи. В основном используются лишь соль, в строго регламентированном количестве, и лавровый лист. По сути, такое питание — не столько про максимальную пользу, сколько про бережное отношение к формирующемуся организму. Его главная задача — минимизировать нагрузку на желудочно‑кишечный тракт детей. Например, в школьном меню запрещены такие соусы, как кетчуп. При этом у детей наблюдается явная тяга к различным снекам. Они приносят их из дома, родители покупают, сами в магазинах покупают, а иногда даже в школах. Это сразу же сказывается на пищевом поведении: дети перестают есть обычную пищу. Причина проста — у снеков более яркий вкус, который им нравится. То же самое касается и напитков. В газировке содержится намного больше сахара на 100 г продукта, чем в традиционных школьных напитках — компоте из сухофруктов, отваре из шиповника или морсах, которые входят в школьное меню».

Учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №29 города Пскова Екатерина Торшина рассказала, что в ее образовательном учреждении с учениками достаточно часто проводятся беседы о вреде неправильного питания. Здоровое пищевое поведение, по словам Екатерины Торшиной, в стенах гимназии пропагандируется не только на словах, но и на деле.

«Автоматов никаких не стоит. И в буфете, и в столовой продаются только разрешённые к употреблению продукты. В целом работа, конечно же, проводится и в рамках классного руководства - классные руководители постоянно беседуют о правильном питании, и на уроках физкультуры, и, соответственно, в рамках каких-то мероприятий, например, ежегодного Дня здоровья. Этой теме мы уделяем большое внимание. Но мне кажется, те, кто хотят купить, все равно купят (снеки - ред.). Во-первых, если ребёнок знает, что это можно купить, попробовать и съесть, и у него есть на это деньги, во-вторых, есть разрешение родителей, то здесь акцизы, мне кажется, не особо помогут».

Ученик шестого класса одной из псковских школ Артем рассказал, что он, как и большинство других учеников, «столовскую» еду игнорирует. По его словам, и он, и его одноклассники предпочитают супам снеки.

«Я обычно ем в школе покупную еду. Пиццу в столовой, захожу в буфет, покупаю печеньки или шоколадки. Мне так удобнее, чем ходить в столовую. Не могу точно сказать, почему, но именно покупная еда кажется комфортнее. В нашей школе почти никто сам, по своей воле, в столовую не ходит — только если заставят. Есть ребята, которые приносят еду из дома в контейнерах, но таких совсем мало. Постоянно ли делают это мои одноклассники? Да, многие покупают еду. Нас не ругают. Но есть учителя, которым не нравится запах сухариков, и просят выйти в коридор доесть их или есть на перемене».

Многодетный отец и член регионального Совета отцов Сергей Ремер убежден, что введение акцизов не приведет к отказу или снижению спроса на снеки, чипсы и фастфуд. Самым ярким тому подтверждением он считает введение акциза на табак и алкоголь.

«Никак удорожание стоимости не повлияет на желание детей купить что‑нибудь из этого разряда. Потому что платят за это не дети, а родители. Они, как известно, для своих чад денег критически не жалеют. Детям выделяются деньги на карманные расходы, и никто не контролирует, что конкретно они покупают: чипсы или булочку. Моё мнение: должны быть другие меры — скажем, разъяснительного характера, которые объясняли бы, насколько это вредно. Либо меры запретительного характера: по крайней мере, в школьных столовых и там, где у детей прямой доступ, такая продукция продаваться не должна. Или, действительно, можно поставить какой‑то ценз — например, с 12 лет. Чтобы совсем маленькие не могли всё это скупать в больших количествах. Тем более что такие продукты, как правило, стоят очень дёшево, и при этом отличаются низким качеством. Дети накупают на 100 рублей всяких непонятных, очень химических вещей. У нас есть статистические примеры: то же пиво или сигареты, на которые сейчас введены очень серьёзные акцизные пошлины. Или, скажем, чипсы Lay’s — упаковка стоит уже 200–300 рублей, но продажи, насколько я знаю, не упали. Всё потому, что люди привыкли к этой марке: чипсы вкусные, вкуснее, чем какие‑то другие. Это ни на что не влияет. Да, возможно, часть населения переключится на более дешёвый продукт, но это всё равно остаётся нецелевым, скажем так, расходованием ресурса».

Арбитражная управляющая и многодетная мама Ульяна Михайлова вспоминает, что в Советском Союзе на прилавках и вредных продуктов не было, и культура питания была на совершенно ином уровне. Диетические столы, рассчитанные калории — сам подход к школьному питанию был другим. Отмечает Ульяна Михайлова и то, что в советские годы проводилась мощнейшая просветительская кампания, на которую тратились огромные бюджетные средства, чтобы привить населению культуру питания и здорового образа жизни. По наблюдениям Ульяны Михайловой, сегодня такая тенденция не наблюдается, и, по ее мнению, пока у государства не изменится сам подход к оздоровлению россиян, никакие акцизы и ограничения ситуацию не изменят.

«Ни разу ни на один продукт акциз не вводился с целью воспрепятствовать его покупке. Возьмём алкоголь и табачные изделия: акцизы на них вводят не для того, чтобы ограничить потребление, а чтобы заработать на слабостях людей и направить вырученные средства в доход государства — по сути, максимально эксплуатируя эти слабости. Если бы чипсы продавались по цене килограмма золота, тогда, пожалуй, можно было бы говорить о серьёзном ограничении их приобретения — цена действительно отрегулировала бы потребление. Но когда речь идёт лишь о повышении стоимости на 20%, ситуация не изменится: потребление останется на прежнем уровне. При этом расходы семьи на тайное вредное потребление чипсов ребёнком лишь увеличатся — никакого регулирующего эффекта не будет. Зато деньги потекут в федеральный бюджет. Поэтому, когда кто‑то заявляет: "Давайте введём акцизы — это воспрепятствует вредному потреблению чипсов, газировки и тому подобного", — это, на мой взгляд, откровенное враньё. Давайте называть вещи своими именами».

Акцизы могут сделать чипсы, фастфуд и снеки менее привлекательными для потребителей, однако на массовый отказ от этой продукции увеличение цен повлиять вряд ли сможет. Об этом в сегодняшней программе говорила и большая часть наших собеседников. Прозвучали и слова о том, что менять надо не цены на ряд вредных продуктов, а подход к пищевому поведению и здоровому образу жизни россиян в целом.

Многие наши комментаторы отметили, что сколько бы налогов не вводили, к полному отказу от вредной еды это не приведет. Примером тому служат ввод акцизов на алкоголь и табак 40 лет назад и их ежегодное подорожание с 2020 года. Практически за полвека население нашей страны как курило, так и дальше курит, просто платит гораздо больше.

Александра Братчикова