Более 30 тысяч человек в Псковской области страдают от ожирения

По данным 2025 года, в регионе зарегистрировано 30 255 случаев ожирения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Министерства здравоохранения Псковской области.

Среди заболевших — 27 923 взрослых и 2 332 ребёнка в возрасте до 18 лет.

Ранее сообщалось, что количество пациентов с ожирением как среди взрослого населения, так и среди детей растет в Псковской области.

Специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова, в частности, отмечала, что проблема с фастфудом в России стоит остро.