Проблема с фастфудом стоит даже острее, чем мы думаем — специалист облздрава

«Проблема с фастфудом стоит даже острее, чем мы думаем», - заявила специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Псковской области Мария Отраднова на пресс-конференции, посвященной проблеме ожирения, в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Специалист по медицинской профилактике Мария Отраднова отметила влияние на эпидемию ожирения доступности дешевых некачественных продуктов и отсутствия достаточных физических нагрузок у молодых поколений. Она уверена, что здоровый рацион и физическая активность способны снизить риски развития ожирения.
Она добавила: «На самом деле проблема с фастфудом стоит даже острее, чем мы думаем. Мы все знаем, что в стакане колы содержится шесть ложек сахара. Соки тоже не лучше. Очень часто наши дети любят газировку, и родители её покупают. Иногда в магазине берут одну упаковку, вторую, третью в тележку — и это становится привычкой. На самом деле это значительно вреднее, чем даже фастфуд».
Вопрос роли косметических процедур в снижении веса также поднимался в ходе обсуждения темы. По словам главного внештатного терапевта министерства здравоохранения региона Екатерины Астафьевой, в Псковской области в этом году на базе Псковской областной больницы открылся центр пластической хирургии, теперь в регионе проводят операции бариатрического профиля, направленные на уменьшение объёма желудка и последующее похудение пациента.
Однако гостья студии предостерегла желающих воспользоваться подобными процедурами: «Нужно учитывать, что такие вмешательства требуют кардинальных изменений пищевых привычек. Без перехода на новый режим питания достигнутый результат исчезнет спустя некоторое время. Уменьшенный после операции желудок вновь растянется до прежних размеров».
В завершение встречи участники пресс-конференции согласились продолжить обсуждение вопросов ожирения ежегодно, приурочив встречу ко Дню борьбы с ожирением, отмечаемым 4 марта.