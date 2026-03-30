 
Общество

Псков готовится к цветочному преображению

Псков готовится к цветочному преображению. С 15 мая, как только позволит погода, начнется самый масштабный этап по оформлению города летней цветочной рассадой. Всего в цветники и вазонные комплексы планируется высадить 127 тысяч летних растений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / МАХ

Начнется все с долгожданного цветения тюльпанов. По словам главы города, основа будущей красоты была заложена еще в октябре - на городских клумбах высажено почти 43 тысячи луковиц. Перед майскими праздниками они порадуют своим разнообразием оттенков в самых посещаемых общественных пространствах, а также в зеленых зонах вдоль ключевых городских магистралей и у памятных мест. Следом за ними распустятся 15 тысяч анютиных глазок.

«Сохраним проверенные, полюбившиеся псковичам виды: петунии, бегонии, бархатцы, колеусы, пеларгонии, алиссумы. А для новых визуальных эффектов добавим сальвию и лобелию», - заверил Борис Елкин.
