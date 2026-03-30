Псков готовится к цветочному преображению. С 15 мая, как только позволит погода, начнется самый масштабный этап по оформлению города летней цветочной рассадой. Всего в цветники и вазонные комплексы планируется высадить 127 тысяч летних растений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

Начнется все с долгожданного цветения тюльпанов. По словам главы города, основа будущей красоты была заложена еще в октябре - на городских клумбах высажено почти 43 тысячи луковиц. Перед майскими праздниками они порадуют своим разнообразием оттенков в самых посещаемых общественных пространствах, а также в зеленых зонах вдоль ключевых городских магистралей и у памятных мест. Следом за ними распустятся 15 тысяч анютиных глазок.