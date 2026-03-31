Оборудование для когнитивной и психологической реабилитации передали в псковский Соцгородок

Торжественная церемония передачи современного оборудования для когнитивной и психологической реабилитации и открытие соответствующего кабинета прошли в Социальном городке, расположенном в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа. Технику учреждению безвозмездно предоставил благотворительный фонд «Память поколений» из Москвы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для нас очень важно, что Соцгородок стоит на стыке Пскова и Псковского округа. В жизни все циклично, и в жизнь каждого человека связана с изменениями, сложностями и возможностями. И очень важно, что сегодня осуществляется передача оборудования. Здесь особенная семья - семья старшего поколения. Здесь перед нами те люди, кто отдает свою заботу младшему поколению и сейчас нуждается в нашей поддержке. Спасибо вам», - выступила перед собравшимися глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

В ходе встречи участникам показали презентацию об оснащении Социального городка, в том числе рассказали о реабилитационной интерактивной системе «Орторент когнитив» и когнитивном тренажере XLiGHT.

«Мы придумали этот проект еще в прошлом году и уже побывали в 14 городах. Мы поняли, что не хотим завершать этот проект, потому что таких городов в нашей стране очень много. 22 июня исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Поэтому эту дату должны помнить все, в том числе молодежь. С сегодняшнего дня у вас начинает работать оборудование. Желаю вам здоровья и хочу поздравить с ближайшей датой победы», - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью компании FONBET Никита Иванов.

Далее состоялась демонстрация нового оборудования: пенсионеры играли на пианино с помощью сенсорного экрана, оснащенного упражнениями на развитие памяти, тестировали тренажер на реакции, в котором нужно было успеть нажать на загоревшуюся лампу на одной из платформ, и выстраивали из деревянных фигур трамплин, по которому должен был двигаться шарик, развивая моторику с помощью когнитивных функций.

«Сегодня мы открыли новый кабинет благодаря нашим партнерам. Это проект по предоставлению оборудования когнитивной реабилитации. На сегодняшний день у нас проживает немало людей, требующих такой поддержки. Любому пожилому человеку нужно много внимания и заботы. Решение вопросов поддержания когнитива - серьезная задача, которая стоит перед нами всегда. Такой кабинет не должен выглядеть по-детски: он должен быть оснащен так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и не теряли чувства собственного достоинства», - резюмировала директор Социального городка Ольга Семенкова.

В церемонии передачи приняли участие представители региональной и муниципальной власти, руководство учреждения, а также партнеры: вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов – председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева и представитель благотворительного фонда «Память поколений» Лариса Гурова.

Напомним, министерство социальной защиты Псковской области сотрудничает с благотворительным фондом «Память поколений» на протяжении нескольких лет. Ранее фонд уже предоставлял реабилитационное оборудование для домов-интернатов региона. В 2022 году «Пушкиногорский дом ветеранов» получил уличные тренажеры и стоматологическую установку на сумму почти 1,3 миллиона рублей. В 2025 году «Великолукский дом-интернат» был оснащен механотерапевтической установкой и пневмомассажером на сумму 1,6 миллиона рублей. А сегодня проходит церемония передачи реабилитационного оборудования на общую сумму 1,5 млн рублей в Социальный городок Пскова.