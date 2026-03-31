Игорь Дитрих: На первом месте у русского народа стоит милосердие

«Имея обостренное чувство справедливости, на первом месте у русского народа стоит милосердие», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих («Единая Россия»), 31 марта давший старт торжественной церемонии открытия кабинета реабилитации и передаче современного оборудования для когнитивной и психологической реабилитации в Социальный городок Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями еще одного шага в развитии социальной поддержки. Хочу выразить благодарность тем, кто помог оснастить кабинет необходимым оборудованием. Ваша миссия, направленная на поддержку ветеранов, заслуживает самого лучшего. Чем мы, русский народ, отличаемся от других? Имея обостренное чувство справедливости, на первом месте у нас стоит милосердие. Социальный городок служит фундаментом для успешной программы реабилитации. Мы знаем, что тому, что происходит здесь, могут позавидовать некоторые семьи. Спасибо вам за это», - сказал Игорь Дитрих, открывая торжественную церемонию.

Напомним, министерство социальной защиты Псковской области сотрудничает с благотворительным фондом «Память поколений» на протяжении нескольких лет. Ранее фонд уже предоставлял реабилитационное оборудование для домов-интернатов региона. В 2022 году «Пушкиногорский дом ветеранов» получил уличные тренажеры и стоматологическую установку на сумму почти 1,3 миллиона рублей. В 2025 году «Великолукский дом-интернат» был оснащен механотерапевтической установкой и пневмомассажером на сумму 1,6 миллиона рублей. А сегодня проходит церемония передачи реабилитационного оборудования на общую сумму 1,5 млн рублей в Социальный городок Пскова.