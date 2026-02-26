Обычная жизнь Соцгородка

Уже два года в Пскове работает Социальный городок, на территории которого находится шесть малоэтажных зданий. Его строили целых десять лет. И, когда в 2024 году наконец-то состоялось открытие, региональные власти с гордостью рассказывали о том, что это чуть ли не первое в стране учреждение такого уровня, где инвалиды и пожилые люди могут получить помощь и заботу. Однако псковичи обеспокоены: на территории городка тихо и почти никогда не видно людей. А есть ли там жизнь?

Псковская Лента Новостей напросилась в гости, чтобы узнать, кто и в каких условиях проживает в учреждении социального обслуживания, и как проходят будни и праздники первого в Псковской области Соцгородка.

Концерт для ветеранов

Открытое в феврале 2024 года социальное учреждение и внешне, и по внутреннему распорядку больше похоже на санаторий - только с постоянным проживанием гостей. Чистые и светлые жилые корпуса, административное здание с актовым залом, библиотекой, медицинским постом, большая территория для прогулок.

Досуг жителей городка скучным назвать нельзя - есть возможности заниматься физкультурой, творчеством, посещать экскурсии и концерты. Сотрудники музея и артисты приезжают в гости со своими программами.

Одним из таких мероприятий стал концерт военно-духового оркестра 76 дивизии ВДВ. Творческий коллектив выступает здесь не в первый раз. Музыканты поздравили зрителей с Днем защитника Отечества и исполнили популярные песни военных лет. Концерт собрал в актовом зале практически весь соцгородок.

«Когда мы открывались, было всего пять человек. Сейчас у нас проживает 100 человек. Основной контингент - это люди преклонного возраста, в большей степени 80-85+», - говорит директор Социального городка Ольга Семенкова.

По ее словам, среди проживающих на территории городка много ветеранов: это и жители блокадного Ленинграда, и дети войны, и малолетние узники, и труженики тыла. Поэтому многие слушали военные марши и вальсы со слезами на глазах.

«Я почти весь концерт проплакала. Перед глазами граница, река…» - делится впечатлениями Тамара Васильевна. По словам пожилой женщины, она родилась в семье военных. Детство прошло на границе с Афганистаном, потом 25 лет семья жила в Душанбе, который пришлось покинуть после распада Советского Союза. Последние годы провела на родине родителей в Псковском районе, но так получилось, что в преклонном возрасте осталась одна: мужа похоронила, а дети и внуки уехали за пределы области.

Однажды тяжело заболела и дома потеряла сознание. «Дочь приехала, уговорила переехать сюда. Ей спокойнее: я под присмотром, накормлена. Уже полгода здесь живу. Как барыня - одна в комнате. Утром приходят, убирают. Медики обход делают. Если станет плохо - есть тревожная кнопка», - поясняет Тамара Васильевна.

Женщина говорит, что в соцгородке есть автобус, на котором они ездят в музей и даже на стадион. «ГТО сдавали наши «ребятишки», кто мог. А здесь песни поем. Два раза в неделю к нам приходит баянист. Мне дня не хватает. Не успеваешь обернуться - уже неделя прошла», - говорит она.

Как дома

«Мы стараемся организовать обычную жизнь для людей, которые просто переехали из городской квартиры в такую же городскую квартиру, но с сопровождением», - отмечает директор Социального городка.

По словам Ольги Семенковой, это социально-медицинская помощь и наблюдение, которое осуществляют врачи и медсестры. При этом большое внимание уделяется поддержанию активного образа жизни проживающих.

«Многие дома жили обособленно, но пожилым людям нужна норма активности в течение дня. Поэтому стараемся, чтобы каждый проживающий у нас мог общаться, получать эмоции, поддерживать свою физическую форму. Не могу сказать, что мы занимаемся спортом, но ежедневно проводятся занятия либо в фитнес-зале, либо на открытой спортивной площадке, в том числе, с нашим специалистом по адаптивной физкультуре», - рассказала она.

Не прошло мимо жителей соцгородка и увлечение скандинавской ходьбой. «Мы только в этом году активно начали тиражировать этот опыт. Закупили палки, пригласили специалиста, который рассказал о пользе ходьбы, правилах распределения нагрузки. И с первого дня это возымело успех: все палочки разошлись и нашли своих хозяев. Кто-то ходит с ними уже на постоянной основе, куда бы он ни пошёл, кто-то - просто прогуливается», - пояснила директор.

Территория городка - почти 3 гектара. С одной стороны, она обособленная, есть ограждение, что позволяет обеспечивать безопасность проживающих. С другой стороны, двери соцгородка всегда открыты. «Те, у кого нет проблем с памятью или со здоровьем, с 9 утра до 9 вечера могут посещать магазины, поликлиники при необходимости. Также в это время могут приходить родственники, друзья и знакомые», - пояснила Ольга Семенкова.

По ее словам, поддержание связей проживающих с родными и друзьями особенно удается. «Близкие, которые приходили к маме, к папе домой, тратили очень много времени на организацию быта: постирать, убрать, приготовить. Здесь это всё уже сделано. Соответственно, люди приходят именно пообщаться, побыть вместе», - объясняет она.

На территории есть детские площадки, куда можно прийти с внуками, прогулочные зоны со скамеечками, уличные тренажеры.

Досуговые мероприятия проводятся в течение дня. Утром с подопечными работают психологи - проводят занятия на тренировку памяти, когнитивных способностей. «Самое главное в моей работе - создать благоприятную атмосферу, чтобы у проживающих было хорошее настроение», - говорит социальный педагог Соцгородка Екатерина Федорова.

В учреждении проживают пожилые люди после инсультов, инфарктов, переломов. «Естественно, для них важна социальная реабилитация в комплексе, когда работает психологи, медики и специалист по адаптивной физкультуре», - говорит она.

Соцгородок сотрудничает в Псковским музеем: в хорошую погоду для проживающих проводятся выездные экскурсии, в зимнее время - виртуальные в библиотеки.

Занятия подбирают по потребностям и запросам жителей. Есть простор и для творчества. Например, Светлана Васильевна занимается росписью - с помощью красок и подручных материалов обычные стеклянные бутылки превращает в уникальные и красивые. Коллекция сувениров небольшая, но это потому, что она постоянно дарит свои изделия сотрудникам и жителям соцгородка.

«Здесь созданы прекрасные условия - только твори! - говорит она. - Время свободное есть, живем на всем готовом. Утром: "Девочки, завтракать!" Потом уже принесли. Персонал - замечательный! Все прекрасно!»

Привычная среда

Во всех шести корпусах созданы комфортные условия для проживания. «Мы оставляем человека в привычной домашней среде, потому что объёмно-планировочные решения в домах на территории городка представляют собой малоэтажные корпуса квартирного типа», - говорит директор.

В учреждении есть 41 место на бюджетной основе (плата - 75% от дохода (пенсии) проживающего или бесплатно - для льготных категорий, например, жителей блокадного Ленинграда) - в многокомнатной квартире с отдельными спальнями и общими кухней-столовой и санузлом. В каждой спальне проживают по два человека.

Во всех квартирах есть кнопки вызова. Сигнал приходит на пост охраны и передаётся дежурному персоналу. Но бывают ситуации, когда человеку плохо и до кнопки не дотянуться. В этом случае важно, чтобы кто-то был рядом. Поэтому проживание вдвоём специалисты считают оптимальным решением при расселении людей преклонного возраста.

«Не всегда с первого раза создаются совместные квартиры для проживания. Иногда приходится менять соседей, потому что они не подошли по характеру или просто разругались. Такое тоже бывает. Но мы стараемся поддерживать атмосферу тепла, здоровья, уюта, комфорта при сохранении в обязательном порядке родственных и дружеских связей», - отмечает директор.

Также есть возможность проживания за плату в двухкомнатных квартирах. И есть корпуса, приспособленные для людей с инвалидностью.

Независимо от условий проживания, питание для всех одинаковое. Еда готовится нв пищеблоке и доставляется в корпуса 3-4 раза в день на специальном электромобиле.

«Ваша Катя пришла!»

На кухнях-столовых люди не только принимают пищу, но и собираются пообщаться. «Иногда мастер-классы тут провожу», - рассказывает социальный педагог Екатерина Федорова, приглашая нас в одну из квартир.

«Нелли Евгеньевна. Ваша Катя пришла! Я с гостями!» - предупреждает она проживающую в квартире пенсионерку.

Женщина уже полтора года живет в соцгородке с сыном-инвалидом Андреем. Новой жизнью довольна: «Нам очень хорошо живется. С утра собираю Андрюшу, кормлю его, отправляю в Корытово в интеграционные мастерские. А сама читаю, хожу на пение, на физкультуру, на экскурсии ездим. Отдыхать некогда, жизнь кипит!»

По ее словам, сотрудники соцгородка - отзывчивые, во всем помогают. «Прямо сюда приносят нам обеды. И температуру мерят, и сопровождают. Сыну тоже очень нравится, не хочет домой. Ему хорошо - и мне хорошо», - говорит она.

Здесь Нелли Евгеньевна стала увлекаться пением, даже в конкурсе успела поучаствовать. «Спели песню "Снег седины", записали ее и на конкурс отправили. Переживали очень. Но выиграли», - показывает она диплом. И с нетерпением ждет весны, когда песни можно будет петь на улице с соседями, с которым очень дружит.

«Катенька! А когда же дискотека?» - этот вопрос Екатерина Федорова слышит в последнее время очень часто. «В теплое время года, я приношу колонку и поем-танцуем прямо под окном, ходить никуда не надо. Песня нам создает настроение», - поясняет социальный педагог.

Без кота жизнь не та

В корпусах можно жить даже с домашними животными. Правда, при условии паспорта у питомцев с отметками о прививках. На сегодня в соцгородке «прописаны» три представителя семейства кошачьих. Один из них - подкидыш Зефир, красивый белый кот. Он свободно расхаживает по территории и даже зашел на концерт военного оркестра. Правда, за плохое поведение был удален с мероприятия за дверь.

Еще двое - Моня и Дыра - живут в одной из квартир. «Хозяйка умерла, а коты остались. Их привезли мне. Я ветеринарный врач по образованию, и мне их на адаптацию отдали. Месяц у меня прожили под кроватью вместе с горшками и кормушками. Ночью выползали гулять на балкон. Адаптировались и со мной остались», - рассказала историю появления питомцев Светлана Владимировна. Женщина перемещается по дому на инвалидной коляске.

Теперь кот и кошка все время с новой хозяйкой, отвлекают от трудностей и развлекают. «Я за дверь - они за мной. Недавно другой кот приходил на площадку - была драка, я потом собирала шерсть», - рассказывает она.

Об условиях проживания отзывается хорошо: «Места много. Я на коляске свободно езжу. Живу одна. Но все удобно сделано: сама могу помыться, постирать, даже приготовить что-то в духовке. Если возникают какие-то вопросы по здоровью, всегда можно записаться к врачу - и отвезут, и привезут обратно».

> <

Есть возможность даже ногти обработать (у Светланы Владимировны красивый маникюр). «Приезжал мастер не далее как вчера. Был день красоты», - похвасталась она.

К слову, специалисты ногтевого сервиса, парикмахеры посещают соцгородок регулярно. У учреждения подписано соглашение о проведении этих процедур.

И, конечно, большое внимание уделяется здоровью постояльцев. «В начале года проживающие проходят диспансеризацию. На основе данных осмотров наши врачи делают назначения. Если есть необходимость - приглашаем специалистов из Псковской межрайонной больницей», - рассказала директор Ольга Семенкова.

Одним словом, Соцгородок вполне можно назвать если не родным, то хотя бы вторым домом для людей преклонного возраста и всех тех, кто нуждается в постоянном уходе. Здесь они могут жить в комфортных условиях и не чувствовать себя одинокими.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой