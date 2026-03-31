Мосгорсуд признал законным ограничение доступа в РФ к YouTube

Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции, отклонившего иск о незаконности ограничений на работу YouTube в России, сообщили в суде.

«Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - заявили в Мосгорсуде.

Ранее Таганский суд Москвы прекратил производство по иску признанной иноагентом журналистки Фариды Курбангалеевой* к Роскомнадзору «о признании действий (РКН по ограничению доступа к YouTube в РФ - ред.) незаконными, обязании устранить допущенное нарушение».

«Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что административное исковое заявление подано лицом, не обладающим правом на его подачу», - сообщили в Мосгорсуде.

Там добавили, что в апелляционной жалобе представитель истца указал, что суд рассмотрел требования по существу без исследования доказательств, а это нарушает права истца на судебную защиту.

24 июля 2024 года пресс-служба «Ростелекома» сообщила, что служба технического мониторинга компании «начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)». 25 июля Александр Хинштейн, на тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах за нарушение законов РФ.

В августе пользователи сообщили, что видеоролики YouTube практически перестали загружаться на устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи. В декабре 2024 года было зафиксировано новое падение скорости YouTube в России. Согласно статистике Google, по сравнению с показателями начала июля трафик видеохостинга в РФ упал примерно на 80%. Сервис практически перестал работать не только на фиксированных сетях, но и на мобильном интернете, пишет «Интерфакс».

1 марта 2025 года РКН в ответ на сообщения СМИ о восстановлении работы YouTube у некоторых пользователей сообщил, что «сервис в России не доступен».

* Лицо, признанное иностранным агентом в России, внесено в список террористов и экстремистов