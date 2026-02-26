После YouTube: как мы научились жить без общего экрана

В феврале 2025 года мы задавались вопросом: появились ли в России достойные аналоги YouTube? Тогда все только начиналось. Замедление уже ощущалось, но многие еще надеялись, что это временно. Что «как-нибудь рассосется». Что YouTube, пусть медленно, но будет работать.

Прошел год. Теперь можно говорить без иллюзий: YouTube в России без VPN фактически не работает. Это уже не «снижение скорости» и не «временные трудности». Это новая реальность. И за этот год изменилась не только техническая сторона вопроса. Изменилась медиасреда. И мы вместе с ней.

YouTube: остались самые упрямые

Да, у YouTube все еще есть аудитория. Но это уже не массовый сервис «для всех и про все». Это скорее пространство для тех, кому принципиально важно оставаться именно там, – прежде всего для потребителей политического контента, который по понятным причинам не может дублироваться на российских платформах. Для этих людей VPN стал таким же бытовым инструментом, как когда-то безлимитный интернет.

Остальные разошлись. Аудитория фрагментировалась. Кто-то ушел в VK Видео. Кто-то – на RuTube. Единого видеопространства больше нет. И это, пожалуй, главное изменение.

VK Видео: развлекательная империя

VK сыграл умно и агрессивно. Компания не просто запустила видеосервис – она заняла нишу развлекательного телевидения нового типа. Шоу выходят в огромных объемах. Известные комики, ведущие, продакшены – все это оказалось под крылом VK. В платформу вложили колоссальные деньги: финансировали съемки дорогих проектов, платили блогерам, подстраивали механики просмотров, помогали роликам вируситься.

На первых парах многим авторам действительно не нужно было делать ничего сверхъестественного – алгоритмы сами разгоняли контент. VK буквально создавал условия, лишь бы блогеры пришли и остались. И надо признать: получилось. Многие авторы, которые не работали с политической тематикой, просто перешли туда. Аудитория подтянулась вслед за ними.

Но технически сервис, на мой взгляд, так и остался тяжелым, перегруженным и временами откровенно неудобным. Задержки воспроизведения, странные рекомендации, ощущение хаотичной ленты – все это никуда не делось.

И еще один феномен: VK Видео стало царством перезаливов. Если у вас не работает YouTube – не переживайте. С высокой вероятностью кто-то уже скачал нужное интервью или выпуск и залил его в тематическое сообщество. Модерация в части авторских прав выглядит мягкой, если не сказать иначе. В результате контент с YouTube оперативно «выкачивается», размещается повторно – и монетизируется уже другими людьми. Для зрителя – удобно. Для авторского права – вопрос открытый.

RuTube: новая жизнь пиратства

Еще год назад я, мягко говоря, скептически относилась к RuTube. Сегодня приходится признать: люди действительно стали его смотреть. Но дело не только в блогерах. Главный козырь RuTube – это контент, который в России легально посмотреть почти невозможно. Как только фильм выходит в мировой прокат, он очень быстро появляется на платформе. Часто – в хорошем качестве и с дубляжом. То же самое с сериалами Netflix, Apple TV и других зарубежных сервисов.

Фактически RuTube занял нишу, которую раньше занимали десятки пиратских сайтов. И здесь важно понимать контекст: проблема не только в YouTube. Проблема – в общем дефиците мирового контента на легальных площадках в России. Когда в кинотеатрах почти нет зарубежных премьер, а подписки на стриминги недоступны, аудитория идет туда, где «все есть». Пусть с рекламой. Пусть с подпиской за 50–100 рублей, но есть.

С точки зрения сухой статистики – у RuTube сейчас, вероятно, отличная глубина просмотра и стабильный поток посетителей. Люди приходят не только за блогерами, но и за кино.

Параллельно сама платформа тоже активно заманивала авторов – бесплатным попаданием в «тренды», тематические подборки, рекомендации. Многие блогеры, уже перешедшие на другие площадки, начали загружать видео и туда – «на всякий случай». Кто-то закрепился.

Фрагментированная реальность

Мы больше не живем в эпоху одного окна. Раньше YouTube был универсальным пространством: обучение, развлечения, политика, культура, личные блоги – все в одном месте. Сегодня каждый сегмент аудитории оказался в своей экосистеме.

VK – развлекательная витрина с продюсерским бюджетом.

RuTube – территория сериалов и перезаливов.

YouTube – площадка для тех, кто принципиально остается там, несмотря на сложности.

Потерял ли YouTube? Безусловно. Потеряли ли пользователи? Тоже да. Но предложены ли альтернативы? Несомненно. Теперь в автобусе или за обедом можно смотреть не любимого блогера на YouTube, а свежую серию зарубежного сериала, появившуюся на RuTube. Можно включить новое шоу с известными комиками в VK Видео. Формально – выбор есть.

Только ощущение другое. Раньше мы выбирали площадку по удобству и качеству контента. Теперь – по доступности. Если говорить честно: переход завершен. Фаза неопределенности закончилась, началась фаза адаптации. Год назад мы спрашивали, появились ли аналоги. Сегодня мы уже живем внутри этих аналогов. Эпоха одного большого свободного видеопространства в России закончилась. И с этим уже ничего не поделаешь.

Ксения Журавкова