Россиян предупредили о штрафах за работу стиральной машины ночью

Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за работу стиральной машины ночью, поскольку такой шум может нарушать покой граждан, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.

«За нарушение тишины гражданину в Москве грозит предупреждение либо штраф до 2 000 рублей. Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения», - сказал Овсепян.

Он уточнил, что в Санкт-Петербурге штрафы для граждан по этому основанию могут достигать 5 000 рублей, что является одним из самых высоких показателей в стране.

По словам эксперта, на практике проблема возникает не из-за самого звука, а из-за вибрации, передающейся по перекрытиям, трубам и стенам дома. В ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену. Овсепян отметил, что уровень шума при отжиме может достигать около 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений, пишет РИА Новости.

По словам юриста, вопросы времени запрета на шум и размеры штрафов за нарушение тишины регулируются законами субъектов РФ.

Штрафы за нарушение тишины ранее повысили в Псковской области. Для граждан, впервые совершивших данное административное правонарушение, штраф составит от трёх до четырёх тысяч рублей. Запрет на нарушение тишины в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, установлен в регионе с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные дни.