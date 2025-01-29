Общество

Алексей Севастьянов: Нужно научиться уважать соседей

Повышение штрафа за нарушение тишины призвано побудить псковичей более уважительно относиться друг к другу, сказал депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя принятый на сессии 30 января проект, ужесточающий наказание на нарушение тишины.

«Данная мера весьма актуальна. Город прирастает большими микрорайонами. Агломерация Пскова растет, Великие Луки тоже растут. Каждый год появляются новые дома, микрорайоны. Люди, к сожалению, не относятся с уважением друг к другу. Во-первых, 10 лет мы эти штрафы не изменяли. Во-вторых, если верить автору законопроекта, то в соцсетях это поддерживают. Поэтому этой мерой мы хотим напомнить людям, что мы же не одни живем, чтобы у граждан вызвать уважение к своим соседям», – прокомментировал Алексей Севастьянов.

Депутат пояснил, что обновление размера штрафов призывает жителей Псковской области задуматься над тем, чтобы не доводить ситуации до публичных обсуждений, а решать все на месте, коллективно, в атмосфере взаимного уважения.

«Вопрос не только в штрафах. Люди обращаются к губернатору, в администрацию города, пишут президенту вместо того, чтобы сначала разобраться между собой. Мы жалуемся президенту, что наш сосед ставит машину на газон. Давайте пожалеем президента, давайте пожалеем губернатора. Доступность соцсетей порождает такие вещи. Давайте, пожалуйста, приобретать правовую грамотность. Почитайте сначала, как это правильно решать. Точно не губернатор и не президент должны решать, ставить, например, соседу Сидорову машину на газон, или не ставить. Мы настолько друг друга не уважаем», – подчеркнул депутат.

Алексей Севастьянов выразил надежду, что псковичи сделают выводы и задумаются, в первую очередь, над самодисциплиной и построении уважительных отношений со своими соседями.

«Может быть, все-таки люди задумаются? Может быть, услышат мои комментарии, комментарии моих коллег, друг друга, соседей услышат. И в случае какой-либо беды именно сосед будет тем человеком, которому ты должен будешь позвонить в дверь, вызвать скорую помощь, пожарный автомобиль. Давайте об этом подумаем, это более важная вещь. И когда мы будем на этом уровне себя уважать, тогда мы спустимся вниз и решим вместе данную ситуацию. А написать президенту, губернатору, главе администрации города, потребовать все переделать - это переложить ответственность. Мы сегодня очень много говорим о патриотизме, но давайте начнем с себя», – подытожил Алексей Севастьянов.

Напомним, максимальный штраф за нарушение тишины в Псковской области вырос до 30 тысяч рублей. Поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».