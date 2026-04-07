 
Общество

Минпросвещения запустило в Мax чат-бот по защите чести и достоинства педагогов

Официальный чат-бот по защите чести и достоинства педагогических работников, разработанный Минпросвещения РФ, доступен учителям из всех регионов страны в мессенджере Мax, c его помощью учителя могут получить необходимые рекомендации, адаптированные под их конкретную ситуацию, сообщили в министерстве.

«Мы понимаем, что у педагогов не всегда есть возможность оперативно получить квалифицированную консультативную помощь, поэтому запустили для них уникальный сервис в мессенджере Мах. В круглосуточном режиме учителя с верифицированными учетными записями могут обратиться за помощью в специальный чат-бот», - цитирует главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова пресс-служба министерства.

Он уточнил, что работа чат-бота основана на утвержденных инструкциях и включает пошаговый алгоритм действий в конфликтных ситуациях, а также всю действующую нормативно-правовую базу.

Как отметили в министерстве, в чат-боте предусмотрено несколько разделов, посвященных урегулированию конфликтов с участниками образовательного процесса, в том числе в сети Интернет, социальных сетях. Сервис содержит нормативную и методическую базу, разделы «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «Экстренная кнопка».

Кроме того, в нем уточняются полномочия комиссии по урегулированию споров и региональной комиссии по защите профессиональной чести и достоинства, пишет «Интерфакс».

«Формулировки чат-бота носят информационный характер и не заменяют правовую консультацию. Однако сервис позволяет педагогу быстро сориентироваться в сложной ситуации, получить алгоритм действий и понять, куда обращаться за дальнейшей помощью», - пояснили в Минпросвещения.
