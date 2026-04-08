Следственный комитет выражает соболезнования в связи с кончиной Почётного гражданина Пскова Людмилы Трофимовой

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Трофимовой, почётного гражданина Пскова и ветерана Великой Отечественной войны, скончавшейся в апреле 2026 года, сообщили в официальном Telegram-канале управления.

«С глубокой скорбью Западное МСУТ СК России выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Лукиничны. Ее жизнь – это олицетворение мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине, и память о ней навсегда останется в сердцах сотрудников ведомства», - говорится в сообщении.

