Скончалась ветеран войны и Почетный гражданин Пскова Людмила Трофимова

Почётный гражданин города Пскова, ветеран Великой Отечественной войны Людмила Трофимова скончалась сегодня, сообщается в канале главы города Бориса Елкина в Мах.

«Её судьба – это истинное олицетворение мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Совсем юной девушкой, в сентябре 1942 года, вместе с отцом она ушла на фронт. В составе 362-го полевого прачечного отряда 3-й гвардейской армии Людмила Лукинична прошла путь от Сталинграда до Литвы. Была ранена в 1944 году. После войны она взяла в руки указку. Окончив Киевский педагогический институт, Людмила Лукинична посвятила себя детям, преподавая в школах Миргорода, а с 2005 года жила в Пскове», - сообщил глава города.

Он добавил, что ратный путь Людмилы Трофимовой отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Сталинграда», а также юбилейными медалями.

«От имени всех псковичей и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Лукиничны», - добавил Борис Елкин.