На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на портале «Госуслуги» прием заявлений в отряд космонавтов. Соответствующая информация 12 апреля была опубликована на сайте Минцифры.

«Путь к звездам начинается на «Госуслугах»! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что кандидаты должны иметь гражданство РФ, высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет. Возраст претендента не может превышать 35 лет, а вес должен составлять от 50 до 90 кг. Также будущему космонавту необходимо владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком. К обязательным требованиям относятся отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость.

Для участия в конкурсе нужно подать заявление на портале, пройти медосмотр и отправить медицинские документы. После этого кандидатов, прошедших предварительную проверку, пригласят на очный отбор в Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

На базе центра претендентам предстоят повторное медобследование, собеседование, сдача нормативов по физподготовке, а также тестирование на соответствие уровню образования и профессиональной квалификации. При успешном прохождении всех испытаний кандидаты заключат трудовой договор с ЦПК и приступят к тренировкам.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в этот же день сообщил, что оклад начинающего космонавта в России составляет 180 тыс. рублей и с накоплением опыта сумма увеличивается, пишут «Известия». Например, оклад космонавта третьего класса может достигать 300 тыс. рублей, у специалиста второго класса — до 400 тыс. рублей, а у первого класса — до 500 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым 12 апреля заявил, что космическая отрасль в России чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем. Баканов в свою очередь поблагодарил президента за учреждение Недели космоса, в рамках которой прошло более 1 тыс. мероприятий с охватом в несколько десятков миллионов человек.